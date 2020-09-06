MLB／哈波遭驅逐 費城人連勝告終

費城人隊的國聯前MVP哈波（Bryce Harper），今天碰大都會隊的比賽只打5局就遭驅逐出場，加上先發哈沃德（Spencer Howard）只投4局就失3分退場，費城人最終以1：5吞敗，挑戰6連勝失利。

哈波第5局不滿一壘審歐提茲（Roberto Ortiz）的判決，不斷對著歐提茲抗議，儘管二壘手隊友華克（Neil Walker）試圖緩頰，仍沒澆熄哈波怒氣，哈波似乎還要歐提茲「專業點」，不斷的爭論最終領到提前出場的處罰。

哈波近況不佳，最近47打數僅敲出7支安打，今天安打也沒開張就遭驅逐，全隊只有霍斯金斯（Rhys Hoskins）第一局的陽春砲進帳唯一分數，反觀大都會3到6局都有分數進帳，迎接近4戰的第3勝。

今天轟出本季第8轟的霍斯金斯近況火熱，有7發全壘打集中在近11場比賽，不過好表現沒能助隊延續勝場，且費城人「賠了夫人又折兵」，上月中傷了左四頭肌的布魯斯（Jay Bruce），同樣傷處今天再度受創，費城人教頭吉拉迪（Joe Girardi）表示，布魯斯可能要再回傷兵名單。