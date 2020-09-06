MLB／楚奧特300轟達陣居隊史之冠 領銜本季全壘打王

昨天才剛以生涯299轟追平隊史最多轟紀錄，天使隊強棒「鱒魚」楚奧特（Mike Trout）今天再締造新里程，他第3局從太空人菜鳥投手（Brandon Bielak）手中轟出本季第15發全壘打，生涯累積第300轟，超越前輩「天使先生」賽門（Tim Salmon），成為隊史全壘打王。

上月初剛滿29歲的楚奧特，成為大聯盟「300轟俱樂部」的第151位成員，且是30歲前就達成里程碑的第16人；這是他本季第15發全壘打，也超越教士隊新星塔提斯（Fernando Tatis Jr.）和藍鳥隊外野手赫南德茲（Teoscar Hernandez）的14轟，獨居聯盟全壘打王。

賽門生涯14個球季都穿著天使戰袍，從1992年到2006年共出賽1672場，299發全壘打直到今天前都是隊史紀錄，而楚奧特在第10個大聯盟賽季就超越前輩，且他只花1235場比賽就達成300轟里程碑。

包括去年在內，楚奧特已3度摘下美聯MVP，他2012年也以30轟成績獲選美聯年度新人；他本季15轟暫居大聯盟全壘打王，其中14轟集中在美國時間8月4日的寶貝兒子誕生後，「生子後」的強運仍是進行式。