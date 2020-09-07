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MLB／今日戰績表 印地安人贏球畢柏奪開季7連勝
MLB今日戰績表
釀酒人 1:4 印地安人
洋基 1:5 金鶯
國民 3:10 勇士
費城人 1:14 大都會
馬林魚 4:5(10局) 光芒
藍鳥 10:8 紅襪
紅人 2:3 海盜
白襪 8:2 皇家
老虎 10:8 雙城
響尾蛇 2:4 巨人
太空人 5:9 天使
教士 5:3 運動家
遊騎兵 3:4 水手
紅雀 小熊
洛磯 道奇
MLB明日賽程
01:10 馬林魚 vs. 勇士
01:10 費城人 vs. 大都會
02:10 老虎 vs. 雙城
04:00 紅雀 vs. 小熊
04:10 遊騎兵 vs. 水手
06:05 光芒 vs. 國民
06:10 皇家 vs. 印地安人
06:37 洋基 vs. 藍鳥(民視、FOX體育2台)
08:05 響尾蛇 vs. 巨人
09:00 太空人 vs. 運動家
09:10 洛磯 vs. 教士
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