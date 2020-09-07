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MLB／今日戰績表 印地安人贏球畢柏奪開季7連勝

聯合新聞網 / 整理
印地安人先發投手畢柏開季7連勝，保持不敗。 美聯社
印地安人先發投手畢柏開季7連勝，保持不敗。 美聯社

MLB今日戰績表

釀酒人 1:4 印地安人

洋基 1:5 金鶯

國民 3:10 勇士

費城人 1:14 大都會

馬林魚 4:5(10局) 光芒

藍鳥 10:8 紅襪

紅人 2:3 海盜

白襪 8:2 皇家

老虎 10:8 雙城

響尾蛇 2:4 巨人

太空人 5:9 天使

教士 5:3 運動家

遊騎兵 3:4 水手

紅雀 小熊

洛磯 道奇

MLB明日賽程

01:10 馬林魚 vs. 勇士

01:10 費城人 vs. 大都會

02:10 老虎 vs. 雙城

04:00 紅雀 vs. 小熊

04:10 遊騎兵 vs. 水手

06:05 光芒 vs. 國民

06:10 皇家 vs. 印地安人

06:37 洋基 vs. 藍鳥(民視、FOX體育2台)

08:05 響尾蛇 vs. 巨人

09:00 太空人 vs. 運動家

09:10 洛磯 vs. 教士

球隊戰績表

太空人 體育

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