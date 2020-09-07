MLB／今日戰績表 印地安人贏球畢柏奪開季7連勝

儘管在疫情肆虐下，大幅縮水的2020年球季充滿著混亂與不安。但來自亞洲的多位投手卻似乎絲毫不受影響表現異常出色。表現首屈一指的達比修有自2017年開始傷病纏身大起大落，終於在本季又重拾他當年勇奪賽揚獎

2020-09-07 07:00