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MLB／金鶯好傷！全壘打王賽季恐報銷
金鶯隊剛中斷和洋基隊的對戰19連勝，但球隊馬上迎接壞消息，球隊的全壘打王桑坦德（Anthony Santander） 因斜肌拉傷，本季可能直接報銷。
桑坦德是金鶯重建的要角之一，近兩季表現都超出期待，今年因新冠肺炎減少到60場例行賽的縮水球季，他轟出11支全壘打是全隊最多，另有32分打點、打擊率2成61，但昨天和洋基雙重戰的第一戰卻成傷兵。
洋基總教練海德（Brandon Hyde）說：「當他比賽中離場，看起來並不妙，肯定很痛。」他承認，桑坦德提前報銷絕對有可能，「真的很為他今年表現開心，這對我們是很巨大損失，他非常失望。」
25歲的桑坦德是2017年進入大聯盟，他生涯打擊率2成52，連同上季20發全壘打在內，生涯累積32發全壘打、99分打點，現在先被球隊放入10天傷兵名單，海德表示史都華（DJ Stewart）是主要接替桑坦德的右外野人選，不過史都華本季前16個打數安打數還掛零。
金鶯也做出些條展，除把外野手威廉斯（Mason Williams）從訓練基地拉上大聯盟，並下放投手菲利浦斯（Evan Phillips）、重新召回右投海斯（David Hess）。
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