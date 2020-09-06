快訊

學生國軍警消皆拒吃美豬 柯文哲：最後誰買？窮人....

影／客運中山高疾駛 女子突然摔出安全門外被後車輾死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／金鶯好傷！全壘打王賽季恐報銷

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
金鶯全壘打王桑坦德。美聯社
金鶯全壘打王桑坦德。美聯社

金鶯隊剛中斷和洋基隊的對戰19連勝，但球隊馬上迎接壞消息，球隊的全壘打王桑坦德（Anthony Santander） 因斜肌拉傷，本季可能直接報銷。

桑坦德是金鶯重建的要角之一，近兩季表現都超出期待，今年因新冠肺炎減少到60場例行賽的縮水球季，他轟出11支全壘打是全隊最多，另有32分打點、打擊率2成61，但昨天和洋基雙重戰的第一戰卻成傷兵。

洋基總教練海德（Brandon Hyde）說：「當他比賽中離場，看起來並不妙，肯定很痛。」他承認，桑坦德提前報銷絕對有可能，「真的很為他今年表現開心，這對我們是很巨大損失，他非常失望。」

25歲的桑坦德是2017年進入大聯盟，他生涯打擊率2成52，連同上季20發全壘打在內，生涯累積32發全壘打、99分打點，現在先被球隊放入10天傷兵名單，海德表示史都華（DJ Stewart）是主要接替桑坦德的右外野人選，不過史都華本季前16個打數安打數還掛零。

金鶯也做出些條展，除把外野手威廉斯（Mason Williams）從訓練基地拉上大聯盟，並下放投手菲利浦斯（Evan Phillips）、重新召回右投海斯（David Hess）。

洋基 金鶯

延伸閱讀

MLB／今日戰績表 運動家勝教士繼續領走美聯東區

MLB／達比修有投太好 小熊教頭詞窮不知怎麼稱讚

MLB／今日戰績表 大谷生涯首支再見安氣走太空人

MLB／大物新秀扛不住 洋基終於輸金鶯斷兩大連勝紀錄

相關新聞

MLB／楚奧特300轟達陣居隊史之冠 領銜本季全壘打王

昨天才剛以生涯299轟追平隊史最多轟紀錄，天使隊強棒「鱒魚」楚奧特（Mike Trout）今天再締造新里程，他第3局從太...

MLB／金鶯好傷！全壘打王賽季恐報銷

金鶯隊剛中斷和洋基隊的對戰19連勝，但球隊馬上迎接壞消息，球隊的全壘打王桑坦德（Anthony Santander） 因...

MLB／今日戰績表 運動家勝教士繼續領走美聯西區

MLB今日戰績表 教士 4:8 運動家 紅雀 4:2(7局) 小熊 小熊 紅雀(雙重戰) 馬林魚 7:3 光芒 白襪 皇家 紅人 海盜 太空人 天使 國民 勇士 釀酒人 印地安人

MLB／達比修有投太好 小熊教頭詞窮不知怎麼稱讚

日籍投手達比修有今天以先發7局失1分的表現，拿下7連勝，小熊隊總教練羅斯（David Ross）最大的困擾是已經詞窮了，...

MLB／大谷生涯首支再見安 天使延長賽氣走太空人

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使今天在主場迎戰休士頓太空人，天使日籍球星大谷翔平在延長賽11局下1出局後，擊出大聯盟生涯首...

MLB／今日戰績表 大谷生涯首支再見安氣走太空人

MLB今日戰績表 老虎 0:2 雙城 紅人 4:2 海盜 藍鳥 8:7 紅襪 國民 1:7 勇士 洋基 6:5 金鶯 雙城 3:2 老虎(雙重戰) 馬林魚 4:5 光芒 海盜 4:3

MLB／大物新秀扛不住 洋基終於輸金鶯斷兩大連勝紀錄

洋基今天對金鶯雙重賽第二戰，派上週初登板繳6局無責失分好投的新秀賈西亞（Deivi Garcia）再度先發，但表現判若兩人，4.2局失4分吞下生涯首敗，洋基以3:6輸球，中止對戰19連勝與作客金鶯18

MLB／楚奧特生涯299轟追平隊史名將 大谷再見安留勝

綽號「天使先生」與「魚王」的名將賽門（Tim Salmon），14年天使生涯打出獨居隊史的299轟，如今後輩「鱒魚」楚奧特（Mike Trout）也追上前輩紀錄。隊友大谷翔平則在延長賽用生涯首支再見安

MLB／國聯塞揚近了！ 達比修有7局11K捕紅雀

再繼續這樣投下去，小熊日籍投手達比修有要拿下生涯首座國聯塞揚獎、機會將越來越濃厚。 小熊今天主場迎戰紅雀，達比修有前5局投出完全比賽，雖然在第6局破功，無損全場7局狂飆11次三振只失1分的好表現，率

MLB／17支首局首打席轟平隊史 勇士教頭讚亞古納是天選之人

勇士亞古納（Ronald Acuna Jr.）右腿緊繃缺席本週對紅襪三連戰，今日勇士7:1擊敗國民比賽中，首局首打席就開轟宣告回歸，追平隊史51年來一項全壘打紀錄。 亞古納此役一局下擔任首名打者

MLB／大谷再多一刀流 下季有望守外野、一壘

「二刀流」大谷翔平下季有望再多一刀流。天使有意讓大谷上場守備，除了進行外野守備練習外，近期也在一壘加練接滾地球。對於何時會兌現，大谷坦言自己也不曉得。 大谷去年因右肘動刀專心打擊。今年再以投打身

MLB／大都會緬懷儀式藏巧思 右膝抹土象徵席佛投球英姿

隊史傳奇投手席佛（Tom Seaver）日前因病離世，大都會昨天對洋基賽前，以別具意義的方式紀念這位堪稱球隊最偉大的球員。 昨日賽前，每位大都會球員在席佛的哀悼儀式中，都在右膝抹上一把土，這把土

熱門新聞

NBA／火箭MVP連線轟60分 系列賽首戰克湖人開紅盤

NBA／熱火差1勝就橫掃龍頭公鹿 巴特勒強調不意外

NBA／詹皇第4節得分掛蛋 生涯245場季後賽第3次

NBA／巴特勒隻手獵鹿 老搭檔安比德密切關注

中職／猿獅戰二度衝突 餅總被陳俊秀抱走

NBA／安戴托昆波盼多上場 公鹿教頭不後悔調度決定

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。