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MLB／今日戰績表 運動家勝教士繼續領走美聯西區
MLB今日戰績表
教士 4:8 運動家
紅雀 4:2(7局) 小熊
小熊 紅雀(雙重戰)
馬林魚 7:3 光芒
白襪 皇家
紅人 海盜
太空人 天使
國民 勇士
釀酒人 印地安人
老虎 雙城
費城人 大都會
藍鳥 紅襪
洋基 金鶯
小熊 紅雀
洛磯 道奇
遊騎兵 水手
響尾蛇 巨人
天使 太空人
MLB明日賽程
01:00 釀酒人 vs. 印地安人
01:05 洋基 vs. 金鶯
01:10 國民 vs. 勇士
01:10 費城人 vs. 大都會
01:10 馬林魚 vs. 光芒
01:35 藍鳥 vs. 紅襪
01:35 紅人 vs. 海盜
02:05 白襪 vs. 皇家
02:10 老虎 vs. 雙城
04:05 響尾蛇 vs. 巨人
04:10 太空人 vs. 天使
04:10 教士 vs. 運動家
04:10 遊騎兵 vs. 水手
07:00 紅雀 vs. 小熊(FOX體育2台)
10:10 洛磯 vs. 道奇
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