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MLB／達比修有投太好 小熊教頭詞窮不知怎麼稱讚

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
日籍投手達比修有今天以先發7局失1分的表現，拿下7連勝，被外界視為今年國聯塞揚獎熱門人選。 法新社
日籍投手達比修有今天以先發7局失1分的表現，拿下7連勝，被外界視為今年國聯塞揚獎熱門人選。 法新社

日籍投手達比修有今天以先發7局失1分的表現，拿下7連勝，小熊隊總教練羅斯（David Ross）最大的困擾是已經詞窮了，「我不知道還可以怎麼稱讚他。」

小熊今天以4：1擊敗紅雀隊，達比修有前5局投出完全比賽，6局上因卡本特（Matt Carpenter）一發陽春砲破功，但投完7局送出11次三振，僅被敲出這一支安打，本季戰績7勝1敗，防禦率1.44，63次三振都是國聯最佳，暫居投手三冠王。

達比修有的好表現，被外界視為今年國聯塞揚獎熱門人選，甚至出現競爭年度MVP的聲音，不過達比修有的回應仍然相同，「我不想去想獎項的事，如果我開始在意，我就會失敗，所以我只會專注在下一球，也就是下一場的第一球。」

曾經稱讚達比修是「勝利保證」、「終結者」，小熊教頭羅斯今天賽後被記者詢問時，坦言已用光字彙庫，「看到他的表現，這個念頭真的有跳出來，我不知道還可以稱讚他什麼。」

達比修有也認為自己目前狀況是生涯最佳，甚至比過去曾入選明星賽、塞揚獎票選第二時還要更好，至於有多好？達比修有開玩笑的說：「好上三倍吧。」

達比修有 小熊隊 羅斯

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