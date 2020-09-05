MLB／大谷生涯首支再見安 天使延長賽氣走太空人

洛杉磯天使今天在主場迎戰休士頓太空人，天使日籍球星大谷翔平在延長賽11局下1出局後，擊出大聯盟生涯首支再見安打送回跑者，天使6比5氣走對手。

疫情下的新球季，若打完9局兩隊仍平手，比賽仍須打到分出勝負為止，但延長賽中，每個半局都將採行「突破僵局制」，也就是從無人出局、二壘有人的情況開始，站上二壘的跑者則是前一局的最後出局者。

強打楚奧特（Mike Trout）是10局下天使最後出局打者，因此11局下由他站上二壘，率先打擊的瑞登（Anthony Rendon）擊出平飛球被接殺，接著由大谷翔平登場。

2好3壞滿球數後，大谷翔平相中太空人左投雷利（Brooks Raley）時速80.6英里的滑球，擊出拉回右外野方向落地的再見安打，楚奧特快馬加鞭奔回本壘，天使6比5氣走太空人。

這場比賽跑回致勝分的楚奧特，在打擊方面也締造一項紀錄。首局下他擊出兩分全壘打，這是本季個人第14支，也是生涯第299支，追平名將賽門（Tim Salmon）的隊史紀錄。

這兩支同屬美國聯盟西區的球隊，目前太空人以21勝16負排名分區第2，天使以14勝25負排名第4，僅優於德州遊騎兵。