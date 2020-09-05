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MLB／今日戰績表 大谷生涯首支再見安氣走太空人
MLB今日戰績表
老虎 0:2 雙城
紅人 4:2 海盜
藍鳥 8:7 紅襪
國民 1:7 勇士
洋基 6:5 金鶯
雙城 3:2 老虎(雙重戰)
馬林魚 4:5 光芒
海盜 4:3 紅人(雙重戰)
釀酒人 7:1 印地安人
費城人 5:3 大都會
紅襪 3:2 藍鳥(雙重戰)
國民 10:9 勇士(雙重戰)
白襪 7:4 皇家
洋基 3:6 金鶯(雙重戰)
紅雀 1:4 小熊
太空人 5:6(11局) 天使
遊騎兵 3:6 水手
教士 7:0 運動家
洛磯 6:10 道奇
響尾蛇 6:5 巨人
MLB明日賽程
04:10 教士 vs. 運動家
05:15 紅雀 vs. 小熊
06:40 馬林魚 vs. 光芒
07:05 白襪 vs. 皇家
07:05 紅人 vs. 海盜
07:07 太空人 vs. 天使 (民視)
07:10 釀酒人 vs. 印地安人
07:10 老虎 vs. 雙城
07:10 國民 vs. 勇士
07:10 費城人 vs. 大都會
07:30 藍鳥 vs. 紅襪
07:35 洋基 vs. 金鶯 (FOX體育2台)
08:15 小熊 vs. 紅雀
09:10 遊騎兵vs. 水手
09:10 洛磯 vs. 道奇
09:15 響尾蛇 vs. 巨人
10:07 天使 vs. 太空人(雙重戰)
(疫情因素，比賽隨時會有更動)
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