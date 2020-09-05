MLB／今日戰績表 大谷生涯首支再見安氣走太空人

「二刀流」大谷翔平下季有望再多一刀流。天使有意讓大谷上場守備，除了進行外野守備練習外，近期也在一壘加練接滾地球。對於何時會兌現，大谷坦言自己也不曉得。 大谷去年因右肘動刀專心打擊。今年再以投打身

2020-09-05 12:19