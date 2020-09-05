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MLB／大物新秀扛不住 洋基終於輸金鶯斷兩大連勝紀錄
洋基今天對金鶯雙重賽第二戰，派上週初登板繳6局無責失分好投的新秀賈西亞（Deivi Garcia）再度先發，但表現判若兩人，4.2局失4分吞下生涯首敗，洋基以3:6輸球，中止對戰19連勝與作客金鶯18連勝。
賈西亞本季第二次先發重回凡間，第2局就遭金鶯排名第5新秀蒙特卡索（Ryan Mountcastle）2分砲轟，5局又保送史都華（DJ Stewart）還被塞維里諾（Pedro Severino）敲安，未投滿該局被換下場，總計4.2局被打5安，丟4分全是自責分，另有6次三振與2次保送。
鑑於投手戰力吃緊，洋基端出另一百大新秀史密特（Clarke Schmidt）卻於事無補，這位大物菜鳥接連挨了3安丟掉3分，洋基也沒辦法靠打擊拉近比分，全隊只有4支安打，終場3:6落敗。
洋基雙重賽首戰贏球，達成對金鶯19連勝，在金鶯主場更是2018年7月10日來沒輸過，寫下美聯單一球隊最長的客場18連勝，只可惜兩項紀錄礙於此役投打當機而宣告終止。
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