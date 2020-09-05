MLB／楚奧特生涯299轟追平隊史名將 大谷再見安留勝

名將賽門（Tim Salmon）14年天使生涯打出獨居隊史的299轟，如今後輩楚奧特（Mike Trout）也追上前輩紀錄。隊友大谷翔平則在延長賽用再見安打，為好隊友的紀錄夜留下勝利。

天使今天主場對戰來犯的太空人，楚奧特任第2棒首局第2球就炸裂一發2分砲，轟進本季第14支全壘打，與同日開轟的教士新星塔提斯（Fernando Tatis Jr.）共享全壘打王，這發2分彈也是他生涯第299轟，追上老前輩賽門腳步。不過相較賽門用了1672場比賽， 楚奧特只用了1234場就辦到此項壯舉。

Simba better watch out. 😂



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雖然所用場數比賽門少，還有機會超車，楚奧特還是謙虛表示：「賽門是個偉大的球員。很榮信能在這幾年認識他，因為姓氏的關係，人們常常會把我們聯想在一起。回首他的職業生涯，我聽到的都只有偉大的事蹟。只要每次能跟他對談，我都希望能從中獲益。」

天使教頭麥登（Joe Maddon）跟賽門也有過交集，天使1986年簽下賽門時，時任天使辦公室成員的麥登就是促成簽約的其中一員，得知楚奧特即將逼追平紀錄，麥登深感欣慰直言：「賽門肯定會感到相當驕傲。雖然我跟賽門交情比較深，但兩個人都是才華洋溢的球員。很希望能看到兩人同台演出，肯定會很有趣。他們倆都很努力、認真的在打比賽，能在外野同時看到他們絕對很酷。」

不過比賽充滿波折，一路領先的天使牛棚又「照慣例」在第九局放火丟3分，搞砸先發邦迪7局只丟2分的好投，被太空人以5：5逼進延長賽，還好11下半天使靠著大谷翔平的再見安打送回楚奧特，終場以6：5擊敗太空人，還是為「鱒魚」的紀錄夜留下勝利。