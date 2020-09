MLB／楚奧特生涯299轟追平隊史名將 大谷再見安留勝

名將賽門(Tim Salmon)14年天使生涯打出獨居隊史的299轟,如今後輩楚奧特(Mike Trout)也追上前輩紀錄。隊友大谷翔平則在延長賽用再見安打,為好隊友的紀錄夜留下勝利。

天使今天主場對戰來犯的太空人,楚奧特任第2棒首局第2球就炸裂一發2分砲,轟進本季第14支全壘打,與同日開轟的教士新星塔提斯(Fernando Tatis Jr.)共享全壘打王,這發2分彈也是他生涯第299轟,追上老前輩賽門腳步。不過相較賽門用了1672場比賽, 楚奧特只用了1234場就辦到此項壯舉。

Simba better watch out. 😂



Mike'd up is awesome. 🔊 pic.twitter.com/2qxggkKPqk