MLB／國聯塞揚近了！ 達比修有7局11K捕紅雀

再繼續這樣投下去，小熊日籍投手達比修有要拿下生涯首座國聯塞揚獎、機會將越來越濃厚。

小熊今天主場迎戰紅雀，達比修有前5局投出完全比賽，雖然在第6局破功，無損全場7局狂飆11次三振只失1分的好表現，率隊以4:1獲勝，喜收本季第7勝。

達比修有前5局主宰全場，一口氣飆出8K上演15上15下，可惜6局上被卡本特（Matt Carpenter）於滿球數敲出中右外野陽春砲，打壞了原先完全比賽局面，連完封也沒了。不過他後續回穩沒有再掉任何分數，投完7局下莊，總共送出11K，防禦率再降至1.44，本季推進至7勝1負，戰爭指數2.1WAR(Fangraphs版)領先全國聯，成為國聯塞揚大熱門！

達比修有本場殺神的表現，讓紅雀總教練席爾特（Mike Shildt）忍不住讚嘆：「他比其他人都還要來得出色，有很多不同的球路，雖然看起來很像，但是球速不同。此外他還有很強勁的速球。是名很難對付的投手。」

數字會說話，達比修有狀況之好，今年有7場比賽投滿6局失分在1分以內。能在打完40場比賽後達成此成績的投手，只有2017年雙城的桑塔納（Ervin Santana）、1985年紅人索托（Mario Soto）以及1919年小熊的沃恩（Hippo Vaughn）。

小熊除了達比修有上演絕佳好投，打擊也有康崔拉斯（Willson Contreras）帶頭，4支3猛打賞，6局敲一發陽春砲，一人包辦全隊7分中的4分。