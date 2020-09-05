MLB／17支首局首打席轟平隊史 勇士教頭讚亞古納是天選之人
勇士亞古納（Ronald Acuna Jr.）右腿緊繃缺席本週對紅襪三連戰，今日勇士7:1擊敗國民比賽中，首局首打席就開轟宣告回歸，追平隊史51年來一項全壘打紀錄。
亞古納此役一局下擔任首名打者，對國民先發沃斯（Austin Voth）第4球掃出中外野方向全壘打，進帳個人生涯第17支首局首打席全壘打，追平老前輩阿魯（Felipe Alou）於1964-69年創下的紀錄，並列隊史最會首局首打席開轟的球員。
驚人還在後頭，阿魯用了633次首打席才達成此項紀錄，亞古納才進聯盟第3年，只用了209次首打席就達標，足見其驚人的開轟能力。
勇士總教練史尼克（Brian Snitker）稱讚：「他做得很好，去年還有一些蠢蛋想把他從第一棒移除。」史尼克也補充不是想要就能辦到這樣的事，他強調：「他們有些是天選之人，我很肯定。」
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