MLB／大谷再多一刀流 下季有望守外野、一壘

「二刀流」大谷翔平下季有望再多一刀流。天使有意讓大谷上場守備，除了進行外野守備練習外，近期也在一壘加練接滾地球。對於何時會兌現，大谷坦言自己也不曉得。

大谷去年因右肘動刀專心打擊。今年再以投打身分復出，又於美國時間8月2日拉傷右前臂暫停投球，本季確定不再登板。下個賽季還是以二刀流為目標，只不過總教練麥登（Joe Maddon）認為大谷運動能力過人，可以讓他試試看守備，未來可能當外野手或一壘手。

被問到什麼時候守備會派上用場，大谷透過翻譯表示：「他們沒有告訴我確切時間，但他們希望我做好準備。我很久沒守備了，所以我也不知道結果會怎樣。我練習的時候其實還滿享受的，到時候真的上場，我會收起玩樂的心情，認真完成守備的任務。」

大谷已經有6年沒有擔任守備，前一次守外野要回推至2014年，合計守過57次右外野、7次左外野。當時尚未旅美，還是老東家北海道火腿的當家球星。大谷開玩笑表示，可能是自己守備太差，才會沒什麼機會上場防守。玩笑歸玩笑，大谷還是深信能夠勝任外野，要馬上去守也沒問題，直言：「練習跟比賽不一樣，但我會盡全力做到好。」