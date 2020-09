MLB／大都會緬懷儀式藏巧思 右膝抹土象徵席佛投球英姿

隊史傳奇投手席佛(Tom Seaver)日前因病離世,大都會昨天對洋基賽前,以別具意義的方式紀念這位堪稱球隊最偉大的球員。

昨日賽前,每位大都會球員在席佛的哀悼儀式中,都在右膝抹上一把土,這把土象徵著席佛以往投球的英姿。席佛過去投球的時候,將球甩出時,身體向前及下沈的力量使得他的右膝常常會觸碰到投手丘的紅土。為了紀念席佛的偉大與其獨特的投球姿勢,大都會便將巧思加入的昨天儀式當中。

In tribute to Seaver, all the Mets have dirt on their right knee. #dropanddrive pic.twitter.com/L1t4BBayLb