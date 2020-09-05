MLB／大都會緬懷儀式藏巧思 右膝抹土象徵席佛投球英姿
隊史傳奇投手席佛（Tom Seaver）日前因病離世，大都會昨天對洋基賽前，以別具意義的方式紀念這位堪稱球隊最偉大的球員。
昨日賽前，每位大都會球員在席佛的哀悼儀式中，都在右膝抹上一把土，這把土象徵著席佛以往投球的英姿。席佛過去投球的時候，將球甩出時，身體向前及下沈的力量使得他的右膝常常會觸碰到投手丘的紅土。為了紀念席佛的偉大與其獨特的投球姿勢，大都會便將巧思加入的昨天儀式當中。
In tribute to Seaver, all the Mets have dirt on their right knee. #dropanddrive pic.twitter.com/L1t4BBayLb— Roger Cormier (@yayroger) September 3, 2020
除了在右膝抹上紅土，每名球員也對席佛退休的41號背號脫帽致意。另外根據消息指出，大都會將會於本週末在球衣繡上紀念補丁直到球季結束，繼續緬懷席佛。
The @Mets tip their caps toward Tom Seaver's retired number at Citi Field. ❤️ pic.twitter.com/tMiIr0sSnK— MLB (@MLB) September 3, 2020
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