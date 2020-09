MLB／中繼投手跑回超前分寫紀錄 洋基對戰金鶯19連勝

洋基今天跟金鶯雙重賽首場激戰到延長賽才分高下,由洋基6:5勝出,其中致勝分竟是由中繼投手霍德(Jonathan Holder)跑回,讓他寫下罕見紀錄。

雙方此役7局打完4:4平手,延長首局兩隊也都1分未得。第9局由於上半局防守更替、取消指定打擊,只好由8局後援的霍德跑壘。在1出局情況下,霍德靠著隊友安都哈(Miguel Andújar)一棒一壘安打跑回超前分,下2個打席的弗瑞茲爾(Clint Frazier)補一支安打送安都哈回本壘,再添1分。

金鶯9局下沒能順利反攻,只靠著雙殺打拿下1分,終場洋基就以6:5帶走勝利,對戰金鶯連勝場數提高至19場,平大聯盟第二高對戰連勝紀錄。道奇還在布魯克林時也曾在1947-49年對紅人完成對戰19連勝。

臨時上場跑壘的霍德,不只幫洋基拿下致勝分,超前比數,最後也拿下勝投,成為繼賽揚名投萊爾(Sparky Lyle)於1972年之後,隊史首位跑回超前分,還拿下勝投的球員。

Jonathan Holder scored the game-winning run and was credited with the win.



He's the first @Yankees relief pitcher to get the win and score the go-ahead run in the same game since Sparky Lyle on Aug. 20, 1972.



(Source: @EliasSports)