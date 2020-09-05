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MLB／中繼投手跑回超前分寫紀錄 洋基對戰金鶯19連勝
洋基今天跟金鶯雙重賽首場激戰到延長賽才分高下，由洋基6:5勝出，其中致勝分竟是由中繼投手霍德（Jonathan Holder）跑回，讓他寫下罕見紀錄。
雙方此役7局打完4:4平手，延長首局兩隊也都1分未得。第9局由於上半局防守更替、取消指定打擊，只好由8局後援的霍德跑壘。在1出局情況下，霍德靠著隊友安都哈（Miguel Andújar）一棒一壘安打跑回超前分，下2個打席的弗瑞茲爾（Clint Frazier）補一支安打送安都哈回本壘，再添1分。
金鶯9局下沒能順利反攻，只靠著雙殺打拿下1分，終場洋基就以6:5帶走勝利，對戰金鶯連勝場數提高至19場，平大聯盟第二高對戰連勝紀錄。道奇還在布魯克林時也曾在1947-49年對紅人完成對戰19連勝。
臨時上場跑壘的霍德，不只幫洋基拿下致勝分，超前比數，最後也拿下勝投，成為繼賽揚名投萊爾（Sparky Lyle）於1972年之後，隊史首位跑回超前分，還拿下勝投的球員。
Jonathan Holder scored the game-winning run and was credited with the win.— MLB Stats (@MLBStats) September 5, 2020
He's the first @Yankees relief pitcher to get the win and score the go-ahead run in the same game since Sparky Lyle on Aug. 20, 1972.
(Source: @EliasSports)
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