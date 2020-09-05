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MLB／林子偉本季首支長打帶打點 紅襪雙重賽扳回一城

聯合新聞網 / 綜合報導
林子偉本季首支長打出爐。 路透社
林子偉本季首支長打出爐。 路透社

紅襪今日對藍鳥進行雙重賽，首戰7:8惜敗，第二戰旅美好手林子偉獲先發機會，扛第8棒守左外野，首打席就對剛從道奇被交易盜藍鳥的明星右投史崔普林（Ross Stripling）敲出帶有打點的二壘安，也是本季首支長打。

藍鳥第二戰由史崔普林擔任先發，2局上2人出局一、二壘有人輪到林子偉打擊，在2好1壞時相中偏低曲球，將球掃向中外野大空檔，形成二壘安打，為本季首支長打，幫助當時在二壘的瓦茲奎茲（Christian Vazquez）跑回本壘，讓紅襪先馳得點。

林子偉後續於4、6局上還有打擊機會，可惜無緣再敲安，6局上還吞一次三振，總計3打數1安打，外加1分打點，打擊率升至0.167。紅襪第二戰以3:2扳回一城。

紅襪日前將外野手皮拉（Kevin Pillar）打包至洛磯，外野主戰班寧坦迪（Andrew Benintendi）也負傷，近期林子偉有望獲得更多上場機會。

林子偉可望在外野獲得更多上場機會。 路透社
林子偉可望在外野獲得更多上場機會。 路透社

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