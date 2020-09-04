MLB／今日戰績表 克蕭2500K紀錄夜奪本季第五勝
MLB今日戰績表
小熊 2:6 海盜
遊騎兵 4:8 太空人
國民 5:6(10局) 費城人
洋基 7:9 大都會
教士 0:2 天使
藍鳥 6:2(10局) 紅襪
白襪 11:6 皇家
響尾蛇 1:5 道奇
MLB明日賽程
02:10 老虎 vs. 雙城
04:05 紅人 vs. 海盜
04:10 藍鳥 vs. 紅襪
04:10 國民 vs. 勇士
05:05 洋基 vs. 金鶯
05:10 雙城 vs. 老虎(雙重戰)
06:40 馬林魚 vs. 光芒
07:05 海盜 vs. 紅人(雙重戰)
07:10 釀酒人 vs. 印地安人
07:10 費城人 vs. 大都會
07:10 紅襪 vs. 藍鳥(雙重戰)(民視)
07:10 國民 vs. 勇士(雙重戰)
08:05 白襪 vs. 皇家
08:05 洋基 vs. 金鶯(雙重戰)
08:15 紅雀 vs. 小雄(FOX體育2台)
09:10 太空人 vs. 天使
09:10 遊騎兵vs. 水手
09:40 教士 vs. 運動家
09:40 洛磯 vs. 道奇
09:45 響尾蛇 vs. 巨人
(疫情因素，比賽隨時會有更動)
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