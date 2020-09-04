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MLB／今日戰績表 克蕭2500K紀錄夜奪本季第五勝

聯合新聞網 / 整理
克蕭的日常，6局只被打1安無失分還送出8K，達成生涯2500K里程碑，是史上第三年輕，今日也順利收下本季第五勝。 路透社
克蕭的日常，6局只被打1安無失分還送出8K，達成生涯2500K里程碑，是史上第三年輕，今日也順利收下本季第五勝。 路透社

MLB今日戰績表

小熊 2:6 海盜

遊騎兵 4:8 太空人

國民 5:6(10局) 費城人

洋基 7:9 大都會

教士 0:2 天使

藍鳥 6:2(10局) 紅襪

白襪 11:6 皇家

響尾蛇 1:5 道奇

MLB明日賽程

02:10 老虎 vs. 雙城

04:05 紅人 vs. 海盜

04:10 藍鳥 vs. 紅襪

04:10 國民 vs. 勇士

05:05 洋基 vs. 金鶯

05:10 雙城 vs. 老虎(雙重戰)

06:40 馬林魚 vs. 光芒

07:05 海盜 vs. 紅人(雙重戰)

07:10 釀酒人 vs. 印地安人

07:10 費城人 vs. 大都會

07:10 紅襪 vs. 藍鳥(雙重戰)(民視)

07:10 國民 vs. 勇士(雙重戰)

08:05 白襪 vs. 皇家

08:05 洋基 vs. 金鶯(雙重戰)

08:15 紅雀 vs. 小雄(FOX體育2台)

09:10 太空人 vs. 天使

09:10 遊騎兵vs. 水手

09:40 教士 vs. 運動家

09:40 洛磯 vs. 道奇

09:45 響尾蛇 vs. 巨人

(疫情因素，比賽隨時會有更動)

球隊戰績表

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