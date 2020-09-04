MLB／今日戰績表 克蕭2500K紀錄夜奪本季第五勝

釀酒人今日8:5逆轉擊敗老虎，9局上場守成的牛棚大將海德（Josh Hader）救援成功之餘也寫下連續12場登板無安打紀錄。 釀酒人此役以0:4劣勢進入3局下，由蓋斯頓日浦（Keston Hiu

2020-09-03 14:06