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MLB／白襪新秀展怪力敲第11轟 開轟初速笑傲全聯盟
白襪角逐美中龍頭場場斤斤計較，近期2連敗急需勝場停損，超級新人羅伯特（Luis Robert）對皇家就帶頭開轟，7上敲出遠達458英呎（約140公尺）三分砲，助白襪終場11:6擊敗皇家。
白襪此役可說幾乎整場順風，第4局就拉出6:1優勢，7局上更靠著羅伯特對皇家投手紐伯里（Jake Newberry）敲出本季個人第11轟，單局再進帳5分。羅伯特這發全壘打不只有458英尺遠，擊球初速高達113英里（約182公里），為全場最快擊球初速，展現「怪力男」本色。
根據官方數據統計，包含本轟在內，羅伯特本季已經有6次打出初速超過110英里的全壘打，傲視大聯盟所有打者，展現十足怪力。
白襪帶著11:6進入第9局，卻在應該穩收勝果的第九局出現驚險局面。牛棚投手希謝克（Steve Cishek）一度造成滿壘危機，好在2出局2好3壞球數劣勢下，讓打者奧利偉斯（Edward Olivares）打出二壘方向滾地，快傳一壘刺殺出局，才有驚無險贏球。
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