MLB／教士初登板吞敗投 克里文格稱像季後賽一樣緊張

交易大限前從印地安人轉隊教士的強投克里文格（Mike Clevinger），換隊後初登板主投6局失2分維持水準，可惜隊友遭天使希尼（Andrew Heaney）封鎖，終場教士以0：2遭天使完封，克里文格吞下敗投。

克里文格賽前對天使4戰全勝，此戰還是保有壓制力，主投6局用87球有56球好球，挨7安另有2次三振，僅丟2分自責分。只是希尼技高一籌，7局投球只被教士敲出3支安打，飆出6K沒有任何失分。

克里文格改披教士戰袍初登場，他坦言很緊張，甚至聲稱跟2017年首次在季後賽上場心情相同。他坦言：「加入教士很令人興奮，我想向他們展現我能有所貢獻。可是我有點躁進，不知道在急什麼，手都還沒把球丟出去就想完成動作。」

雖然克里文格自認投不好，天使球員反倒認為他投得不錯，游擊手西門斯（Andrelton Simmons）表示：「他看起來狀況不錯。他有些球投得很好，也充滿競爭心態，即使落後他還是照樣奮力投球。我相信他會跟教士相當契合。」