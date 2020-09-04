MLB／克蕭生涯2500K 歷史第3年輕達標投手

道奇王牌投手克蕭（Clayton Kershaw）今天又在大聯盟史冊添上一筆紀錄。此役對響尾蛇2局上，三振亞莫德（Nick Ahmed），完成生涯第2500次三振，為史上第3年輕。

克蕭今天首局就先三振外野手卡洪（Kole Calhoun）、華克（Christian Walker），將生涯三振推進到2499次。2局上對亞莫德用了3顆球速戰速決，讓亞莫德揮棒落空，收下生涯2500K。

克蕭以32歲又168天達成里程碑，超越馬丁尼茲（Pedro Martinez）的32歲又221天，僅次於大聯盟三振王萊恩（Nolan Ryan）的31歲又101天，以及強森（Walter Johnson）的31歲又197天。

克蕭在第353場出賽完成2500K，排名第4，僅次於「巨怪」強森（Randy Johnson）的313場、萊恩的338場和薛則（Max Scherzer）的344場。