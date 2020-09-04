MLB／費城人近期10戰9勝 教頭大讚哈波神預言
國聯前MVP哈波（Bryce Harper）先前開金口說球隊必須「10戰9勝」，費城人的表現就像預言成真一樣，今天在延長10局靠著再見高飛犧牲打以6:5拿下國民後，取得9勝1敗的戰績，讓總教練都忍不住說「哈波是先知」。
費城人在美國時間8月23日輸給勇士，當時戰績9勝14敗，讓哈波力求改變，在該場賽後直言：「我們要贏。我們必須連勝，甚至10戰9勝，這件事必須發生。」
哈波發下的豪語，當初以為只是玩笑，費城人竟真的拉出一波5連勝，美國時間8月31日小輸勇士後，包含今天贏前東家國民的比賽在內，又是一次4連勝。
哈波脫口而出的話，在今天預言成真，讓費城人教頭吉拉迪（Joe Girardi）開玩笑表示：「我聽說哈波是個先知，好了，我現在要去問他我們還有什麼地方沒做好了。」
事實上，哈波本人今晚就是實現預言的功臣之一，此役7局上精彩助殺跑者，在雙方戰平之際拿下出局數。該局國民新秀賈西亞（Luis Garcia）敲出一壘方向穿越安打，上壘後卻心不在焉，哈波趁勢將球傳向一壘，補位的投手菲爾普斯（David Phelps）順勢將賈西亞觸殺，為小老弟好好上了一課。
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