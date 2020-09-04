MLB／自由市場恐遇寒冬 紅襪馬丁尼茲考慮不「逃脫」

本賽季因疫情衝擊，讓大聯盟受到不小影響。不只延後開季，場次縮水至60場，球團收入銳減，將獲自由身的球員也紛紛擔心是否該投入市場。紅襪重砲馬丁尼茲（J.D. Martinez）就表明即時可以跳脫合約，自己也不打算成為自由球員。

碰上疫情縮水的賽季，球團頓時少了一大筆收入，無法像以往大撒幣搶人，本屆的自由市場恐面臨寒冬。馬丁尼茲在重重考量下，今年球季結束可能不打算跳脫合約。

馬丁尼茲表示：「我不知道球員本季的價碼會到哪。基於這個原因我這次就不會想要進入自由市場。你不知道會發生什麼事，很多事都難以預料。超怪的。」

不過被問到是否完全無緣成為自由球員，馬丁尼茲簡短回答：「不是。」

馬丁尼茲澄清：「我只是覺得很難透過2個月的表現評斷一個球員。你只要打好1個月，就算打好一個賽季。如果一個月內打得很差，這個賽季的評價也會很差。至少要6個月才能真正了解一個球員的價值。不過我知道，60場總比沒比賽好。」