MLB／阿隆索生涯首支再見轟 大都會地鐵大戰逆轉洋基

大都會與洋基今天展開地鐵大戰。大都會8、9局下突破落後情勢追平，延長賽阿隆索（Pete Alonso）更敲出再見2分砲，以9:7送給洋基紐約內戰敗仗。

大都會此役以7:4落後進入8局下半，面對洋基後援布里頓（Zack Britton），先靠弗瑞茲爾（Todd Frazier）敲二壘安攻佔得點圈，史密斯（Dom Smith）接棒保送上壘，儘管強棒阿隆索（Pete Alonso）出局，馬里斯尼克（Jake Marisnick）與羅莎里奧（Amed Rosario）給力連續敲出帶有打點安打，大都會在該局先追回2分，僅剩1分落後。

9局下半，洋基終結者查普曼（Aroldis Chapman）上場關門，戴維斯（J.D. Davis）硬是敲出全壘打追平比數，將比賽帶進延長。

進入10局下，便輪到阿隆索扮英雄。前4打數0安打，近期陷19打數1安打低潮的阿隆索，面對洋基火球小將阿布瑞尤（Albert Abreu）一吐怨氣，第2球就狠敲左外野方向再見2分砲，幫助大都會成功逆轉，9:7帶走勝利，這棒再見轟也是阿隆索生涯首發再見全壘打。

賽後談到扛出2分砲當下的心態，阿隆索表示：「這是個很好的一課。不管碰到什麼事，一定要保持彈性繼續奮鬥。任何事都無關緊要，重要的就是眼前的打席，在那個時候，之前打得怎麼樣都不重要了。那個打席我有任務要完成，我們有比賽要贏。」