MLB／道奇傳奇播報員92歲玩社群媒體 分享67年球場點滴

美國體壇的傳奇播報員史卡利(Vin Scully)92歲高齡第一次啟用社群媒體帳號,打算分享67年播報經驗。媒體報導,這想法源自史卡利日前跌倒,體悟時日不多。

「這個男人播報球賽的時間,比我們多數人的歲數還老;很多人的父母親還沒出生時,他已經在播報道奇隊比賽。」大聯盟官網的報導中,如此形容史卡利的資深程度。

2016年退休的史卡利是美國棒球名人堂一員,被譽為代表洛杉磯道奇隊的聲音。離開棒球場4年,他2日在推特(Twitter)、Instagram啟用個人帳號,重新與球迷聯繫。

「洛杉磯時報」訪問史卡利,揭露人生第一次使用社群網站的原因。4個月前史卡利在自家門前察看信箱的時候臉部向下跌倒,送醫診斷他跌斷了鼻梁、牙齒還有3根肋骨。

自此史卡利有一個體悟,他形容:「感覺像是在說『嘿,你的人生過得很精彩,但老兄請準備好,時間快到了』。」

有趣的是,這位全國知名的媒體界傳奇人物,竟然對社群媒體一無所知,從來沒用過、從來沒打開過、從來沒有看過任何一篇貼文。讓他踏出這一步的心情是:「我很想念球迷。我對球迷的需要,勝過球迷需要我。」

Hello everyone. Tonight, @dodgers (1st place in the NL West) are playing @Dbacks with @claytonkersh22 on the mound. Here’s my 1st strong memory of the Dodgers ace. What’s yours? pic.twitter.com/rvMcotOyWj