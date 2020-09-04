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MLB／道奇傳奇播報員92歲玩社群媒體 分享67年球場點滴

中央社 / 洛杉磯3日專電
美國體壇的傳奇播報員史卡利（Vin Scully）92歲高齡第一次啟用社群媒體帳號，打算分享67年播報經驗。 美聯社
美國體壇的傳奇播報員史卡利（Vin Scully）92歲高齡第一次啟用社群媒體帳號，打算分享67年播報經驗。 美聯社

美國體壇的傳奇播報員史卡利（Vin Scully）92歲高齡第一次啟用社群媒體帳號，打算分享67年播報經驗。媒體報導，這想法源自史卡利日前跌倒，體悟時日不多。

「這個男人播報球賽的時間，比我們多數人的歲數還老；很多人的父母親還沒出生時，他已經在播報道奇隊比賽。」大聯盟官網的報導中，如此形容史卡利的資深程度。

2016年退休的史卡利是美國棒球名人堂一員，被譽為代表洛杉磯道奇隊的聲音。離開棒球場4年，他2日在推特（Twitter）、Instagram啟用個人帳號，重新與球迷聯繫。

「洛杉磯時報」訪問史卡利，揭露人生第一次使用社群網站的原因。4個月前史卡利在自家門前察看信箱的時候臉部向下跌倒，送醫診斷他跌斷了鼻梁、牙齒還有3根肋骨。

自此史卡利有一個體悟，他形容：「感覺像是在說『嘿，你的人生過得很精彩，但老兄請準備好，時間快到了』。」

有趣的是，這位全國知名的媒體界傳奇人物，竟然對社群媒體一無所知，從來沒用過、從來沒打開過、從來沒有看過任何一篇貼文。讓他踏出這一步的心情是：「我很想念球迷。我對球迷的需要，勝過球迷需要我。」

除了推特、Instagram，史卡利還計劃推出臉書專頁、個人網站與Youtube影音頻道，這一切都源自好友的建議。

前球員經紀人、芝加哥白襪隊主管與保險業者吉伯特（Dennis Gilbert）日前去探望史卡利時，發現他與太太關在自家的屋子裡似乎有點寂寞，「我看得出來他很想念球迷，很想跟球迷聯繫，社群媒體是最簡單的方法」。

吉伯特說：「他可以分享他的感受、回憶與故事。我很期待，他的推文就像是活歷史。」史卡利說：「這麼多年來，很開心的是，每當走進球場，這麼多的人往播報席看、向我揮手。這是我跟大家重新聯繫的方式。」

身為曾祖父輩人物，史卡利有5個子女、16個孫子、3個曾孫，他除了打算把腦子裡的棒球往事拿出來與大眾分享，也要出清他的收藏品，準備在9月23日拍賣，包括4枚冠軍戒指、總統信函、退休前使用的紀錄本。

史卡利說得很坦白：「我總是在想，當我把點點滴滴的收藏賣掉，我可以賺一點小錢，分給我的孩子。我寧可現在做，感受孩子的喜悅而不是等我進了墳墓。」

由於妻子是漸凍症患者，拍賣的部分所得將捐給加州大學洛杉磯分校（UCLA）的神經肌肉疾病研究。

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