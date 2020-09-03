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MLB／今日戰績表 道奇延長十局再見安勝響尾蛇
MLB今日戰績表
巨人 6:9 洛磯
紅雀 3:4 紅人
藍鳥 2:1 馬林魚
大都會 9:4 金鶯
光芒 5:2 洋基
國民 0:3 費城人
小熊 8:2 海盜
勇士 7:5 紅襪
老虎 5:8 釀酒人
印地安人 5:0 皇家
遊騎兵 1:2 太空人
白襪 1:8 雙城
教士 11:4 天使
響尾蛇 2:3(10局) 道奇
運動家 (延賽) 水手
MLB明日賽程
01:35 小熊 vs. 海盜
02:10 遊騎兵vs. 太空人
04:05 國民 vs. 費城人
04:10 洋基 vs. 大都會
07:10 教士 vs. 天使(FOX體育2台)
07:30 藍鳥 vs. 紅襪
08:05 白襪 vs. 雙城
09:40 響尾蛇 vs. 道奇
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