MLB／今日戰績表 道奇延長十局再見安勝響尾蛇

隔壁棚紅雀16分痛打紅人，巨人今天對洛磯也上演煙火秀，客場對洛磯狂轟23分，巧合的是遭殃的先發都是姓氏為葛雷(Gray)的投手。 紅人的葛雷(Sony Gray)是僅投0.2局就丟6分；洛磯的葛

2020-09-02 16:29