MLB／柳賢振6局8K好投 藍鳥教頭讚：王牌的架勢

藍鳥韓籍左投柳賢振越投越好，今日先發6局飆8次三振，只失1分的優質先發，幫藍鳥以2:1擊敗馬林魚，好投讓總教練都大讚：「這就是王牌的表現」。

柳賢振第2局面臨亂流，1出局後被攻占二、三壘得點圈，他穩住陣腳連催三振解決阿法羅（Jorge Alfaro）、奇斯霍姆（Jazz Chisholm）化解失分危機。唯一失分出現在第5局，該局連續被敲3安，丟掉1分；而2出局在一、二壘還有跑者之際，他再展K功，三振掉阿吉拉爾（Jesus Aguilar）安全下庄。第6局雖一度讓打者攻到三壘，但沒讓馬林魚串聯攻勢。

總計柳賢振主投6局用了99球，有65顆好球，被敲5安失1分，賞8次三振另有2次保送，防禦率降至2.72，取得本季第3勝。總教練蒙托亞（Charlie Montoyo）賽後稱讚：「柳賢振今天向大家證明自己是王牌，他今天也確實投出王牌的架勢。」

柳賢振8月以來合計先發主投34局，飆出39次三振，防禦率低至1.32。會有如此高檔表現，藍鳥記者馬西森（Keegan Matheson）分析，在於變速球跟卡特球控制得當，以及投球的收放拿捏得很好，懂得催速球吊打者胃口，再適時變換球路騙打者出棒。馬西森更舉例今天解決庫柏（Garrett Cooper）所用的67.3英里（約108公里）曲球讓打者揮空，就令人眼睛為之一亮。