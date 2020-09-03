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MLB／連續後援12場無安打 釀酒人海德寫最長紀錄
釀酒人今日8:5逆轉擊敗老虎，9局上場守成的牛棚大將海德（Josh Hader）救援成功之餘也寫下連續12場登板無安打紀錄。
釀酒人此役以0:4劣勢進入3局下，由蓋斯頓日浦（Keston Hiura）吹起反攻號角，在隊友2次保送上壘後，掃出中外野3分砲。索加德（Eric Sogard）在7局犧牲打擊，幫釀酒人跑回超前分。代打的彼得森（Jace Peterson）則是8局下追加球隊本季代打首支全壘打，幫球隊跨大領先至8:5。
9局上海德登板終結，首個人次雖投出觸身球讓打者上壘，後續僅用了9球就解決剩餘打者，未被敲安，幫助球隊守住勝果。算進本次上場，海德已連續12場登板未挨安打，是聯盟歷史上最長的零安場次，比肩2017年老虎威爾森（Justin Wilson）、1999年艾爾德里德（Scott Aldred）、1987年佛朗哥（John Franco）。
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