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MLB／連2場接力三響砲 杜瓦、歐蘇納創前無古人紀錄
勇士歐蘇納（Marcell Ozuna）昨日單場三響，成為國聯首位在芬威球場三響砲的球員；隊友杜瓦（Adam Duvall）今天對紅襪接力響應，同樣單場敲出3發全壘打並包辦5分打點，瘋狂演出助勇士以7:5扯落紅襪，完成系列賽3連戰橫掃。
勇士先發投手厄林開局就出狀況，保送紅襪首位打者後，遭狄佛斯(Rafael Devers)敲出中外野二壘安打丟掉1分，後續再因保送、安打與高飛犧牲打丟掉2分，讓球隊開局就陷入0：3落後。
好在隊友很給力，杜瓦在第2局先敲出左外野2分打點全壘打追回2分，之後又有昨日殺神的歐蘇納一壘安助拳，很快追成3：3平手。
厄林四、五兩局各丟1分讓勇士3:5落後，不過杜瓦此戰就是英雄命，又在6局上擊出一發2分砲追平。7局上歐蘇納敲出超前轟後，杜瓦再跟進於8局上捕上陽春彈，幫勇士添保險分外，也完成單場三響壯舉。
紅襪今天就是輸在杜瓦與歐蘇納連拳重擊，勇士今日7分全是兩人打回，幫助勇士以7：5上演逆轉勝，同時是自2002年後首度在3場系列賽橫掃紅襪。
值得一提的是，杜瓦與歐蘇納連兩場上演單場三響砲，成為歷史上第一個連續場次接力三響砲的組合。過去曾有洋基兩大球星貝比魯斯（Babe Ruth）跟賈里格（Lou Gehrig）在1930年5月21、22日辦到過，不過兩人當時的接力中間卡著一場雙重賽，因此最多僅能算是連續兩天上演三響。
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