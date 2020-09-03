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MLB／「再投保送就考慮離婚」 紅襪史塔克老婆幽默回應批評
紅襪牛棚史塔克（Robert Stock），昨日對勇士後援0.2局被敲3安，送出1次保送，丟掉2分吞敗投。有網友藉機吐槽，竟釣出史塔克的老婆幽默回應。
網友凱斯勒（Aaron Kessler）在看到史塔克糟糕的表現後，直言史塔克在投手丘上的樣子，感覺就像是離了2次婚，整個生無可戀。這番話讓史塔克的老婆跳出來以幽默的方式回應凱斯勒，澄清他們夫妻倆從來沒離過婚，之後還不忘補刀：「要是他繼續對第一個打者投保送，我搞不好會考慮。」
0 times divorced, but if he keeps walking the lead-off batter, I’ll consider filing 🤔 https://t.co/iAgvPcrazV— Sara Stock (@sara__stock) September 2, 2020
史塔克老婆風趣的留言，為史塔克賺到了不少新粉絲，就連凱斯勒也說會幫史塔克加油。史塔克老婆也透露，自己跟老公看到凱斯勒的比喻馬上就笑了出來；此外，看到史塔克並沒有把因為網友的評論感到不舒服，他的老婆還加碼爆料史塔克在隔離期間吃了很多冰淇淋。
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