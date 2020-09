MLB／「再投保送就考慮離婚」 紅襪史塔克老婆幽默回應批評

紅襪牛棚史塔克(Robert Stock),昨日對勇士後援0.2局被敲3安,送出1次保送,丟掉2分吞敗投。有網友藉機吐槽,竟釣出史塔克的老婆幽默回應。

網友凱斯勒(Aaron Kessler)在看到史塔克糟糕的表現後,直言史塔克在投手丘上的樣子,感覺就像是離了2次婚,整個生無可戀。這番話讓史塔克的老婆跳出來以幽默的方式回應凱斯勒,澄清他們夫妻倆從來沒離過婚,之後還不忘補刀:「要是他繼續對第一個打者投保送,我搞不好會考慮。」

0 times divorced, but if he keeps walking the lead-off batter, I’ll consider filing 🤔 https://t.co/iAgvPcrazV