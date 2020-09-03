MLB／查普曼遭禁賽3場喊冤 澄清並非故意投近身球

洋基跟光芒昨天因一顆近身球清空板凳，聯盟今天將投出該球的查普曼（Aroldis Chapman）禁賽3場，洋基教頭布恩（Aaron Boone）連帶禁賽1場及罰款，頗有微詞的光芒總教練凱許（Kevin Cash）同樣被禁賽。不過當事人查普曼坦言自己並非故意。

洋基、光芒兩隊，自沙巴西亞（CC Sabathia）2018年對光芒球員丟觸身球開始就結仇。昨日田中將大先是對溫多（Joey Wendle）投一顆近身，9局查普曼對布羅索（Mike Brosseau）又出現一顆，還差點砸中頭，遂引發雙方衝突。

大聯盟今日插手兩隊糾紛，判罰查普曼禁賽3場，以及數目未知的罰款。對此查普曼打算上訴，他今日受訪透過翻譯澄清，「自己沒有故意投近身球，從來沒有意圖對任何人那麼做」。他也補充兩隊正在角逐分區龍頭，球隊之間會有摩擦是可以理解的。

除查普曼受罰，雙方教練也因此各吞了1場禁賽處分，同樣有額外罰款，確切數字未知。布恩和凱許的禁賽將於今天光芒作客洋基的賽事執行。