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MLB／新冠肺炎引併發症 大都會300勝傳奇席佛離世
體壇大家庭再傳壞消息，大都會名人堂投手席佛（Tom Seaver）於美國時間8月31日，因失智症、萊姆病及新冠肺炎等多重併發症辭世，享壽75歲。
席佛自1967年踏入聯盟開始，將自己大半個大聯盟生涯都奉獻給大都會，可說是隊史最偉大的投手。在20年的生涯裡，席佛拿下311場勝投，三振掉3640名打者，防禦率2.86。期間也榮獲無數獎項，入選過12次明星賽，拿過國聯新人王，三度榮膺國聯勝投王、防禦率王，拿下5次三振王，1969年更幫大都會捧回世界大賽冠軍，1978年6月16日還投出難得的無安打比賽。
有著表現背書，席佛退休後，在1992年首次獲得名人堂票選資格，便以98.8%近乎全數同意的高得票率入選名人堂，還寫下當時最高的得票率紀錄。
如今因病逝世，席佛妻女南希（Nancy Seaver）、莎拉（Sarah Seaver）、安（Anne Seaver）哀痛發表聲明：「我們要和各位說一件令人心痛的事，那就是我們深愛的丈夫、父親與世長辭，在哀悼的同時，我們也想向球迷傳達我們對他的愛。」
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