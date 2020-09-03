MLB／田中將大後第4人 達比修有奪單月最佳投手

小熊日籍投手達比修有開季狀態好得沒話說，7、8月共出賽7場，投出6勝1敗好成績，期間狂催52次三振，防禦率是優異的1.47，榮膺國聯8月最佳投手，為個人生涯首度獲選，追上田中將大的腳步，成為第4位獲得單月最佳投手獎的日本球員。

今年賽季疫情攪局，大聯盟遲至7月24日才開打，因此將合計前2個月的成績來決定開季首月的最佳投手。達比修有這2個月的表現近乎無可挑剔，拿下並列聯盟最多的6場勝投，8月5次登板全勝，單月防禦率低至1.07，整體防禦率1.47也高居聯盟榜眼。國聯塞揚獎呼聲相當高的他，本月率先奪下單月最佳投手，邁向國聯塞揚之路更近一步。

達比修有本月獲選，成為第4名獲得單月最佳投手的日本投手。前3名曾經獲獎的分別是野茂英雄、伊良部秀輝和田中將大。前兩者共獲得2次，田中則在2014年拿下生涯目前唯一一次單月最佳投手。

至於國聯本月的打擊MVP毫無懸念由教士新星塔提斯（Fernando Tatis Jr.）拿下，隔壁棚美聯的單月投打MVP為印地安人新科王牌畢柏（Shane Bieber）與白襪明星一壘手阿布瑞尤（Jose Abreu）。