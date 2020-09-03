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洋基開箱農場頭號新秀 賈西亞未來值得期待

聯合新聞網 / 李秉昇
自從王建民出道以後，洋基自家農場培養出來的強投甚少，好不容易塞維里諾也追隨王建民腳步拿了個19勝，但他在今年動了韌帶重建手術。新人賈西亞此時初登大聯盟就宰大都會，首戰的好采頭讓球迷又充滿了希望。 美聯社
自從王建民出道以後，洋基自家農場培養出來的強投甚少，好不容易塞維里諾也追隨王建民腳步拿了個19勝，但他在今年動了韌帶重建手術。新人賈西亞此時初登大聯盟就宰大都會，首戰的好采頭讓球迷又充滿了希望。 美聯社

上個週末，紐約洋基開箱了他們農場的頭號新秀賈西亞（Deivi Garcia），讓他在雙重賽的第二戰中擔綱先發投手，結果賈西亞展現初生之犢不畏虎的氣勢，面對大都會整體火力高於聯盟平均19％、排名全聯盟第三的打線（當時賽前大都會團隊的加權得分創造wRC+為119），他繳出六局只被打四支安打、沒有自責分、六次三振、零保送的亮眼投球內容，著實令人感到驚艷。

雖然這只是一場先發的樣本，且賈西亞也在隔天就被洋基下放回今年的預備球員訓練基地（為今年疫情而設的替補球員特殊設置，可視為下放回小聯盟），但不難想像基迷和洋基球團內部，心裡都為這年僅21歲年輕小伙子的優質大聯盟初登板感到振奮。

如果今年是正常賽季，外界本推估洋基會在下半季或九月球員名單擴編時開箱賈西亞，並依據他表現的狀況，決定是否讓他站穩大聯盟的工作地位；但由於今年情況特殊，小聯盟賽季取消，洋基似乎也不急著就此把他排入大聯盟先發陣容裡，這次把賈西亞拉上來投一場先發，單純是因為要跟大都會打連兩天的雙重賽，臨時需要額外的先發投手才使然。若說讓他穩定在大聯盟出賽，可能要等到明年。

即便如此，賈西亞無論如何都會是洋基接下來幾年投手群的重點人物。過去兩年，我們看到洋基自己養成的拉美投手塞佛里諾（Luis Severino），對他們投手戰力的貢獻有多麼巨大；倘若賈西亞也能循著同鄉大學長的路（他跟塞佛里諾一樣，都來自多明尼加），在大聯盟投出不錯的成績，那洋基接下來五年的投手陣容前景，就會變得更加樂觀。

塞佛里諾在2017和2018球季共拿下33勝，這是相當優異的表現，正要邁入頂尖投手之列時卻出現重大傷害，也讓球迷不免擔心他是否會像王建民一樣就此走下坡。 美聯社
塞佛里諾在2017和2018球季共拿下33勝，這是相當優異的表現，正要邁入頂尖投手之列時卻出現重大傷害，也讓球迷不免擔心他是否會像王建民一樣就此走下坡。 美聯社

所以究竟賈西亞是何方神聖？何以能獲得球界的高關注度？根據大聯盟官網的新秀排名資料，賈西亞是今年洋基隊農場排名第一的小聯盟球員，此外，在各大美國媒體的全聯盟百大新秀榜上，都能找到他的名字。2015年以僅僅20萬美金簽約金與洋基締約的他，2018年首度脫離新人聯盟在1A層級發展，立刻投出不凡數據，三振率超過35％、保送率不到7％、被打擊率不到兩成，引起球探界的討論和關注，成為洋基農場新一代的潛力股。隔年，雖然因為保送偏多，造成他在2A和3A的整體防禦率上升到4.00以上，但賈西亞的三振率仍保持頂級水準34％，在球探眼中保有高評價、高未來性。

賈西亞最令人擔憂的特點，是他身材十分矮小，登記的身高體重分別只有175公分、73公斤，這樣的身材在台灣一般男性當中算是相當正常，落在平均值左右，但在美國的職業棒球場域裡，尤其是他還具有投手身份，老實講非常不利。在棒球球探眼裡，身材矮小的人未來成為大聯盟先發投手的難度很高，因為要在高強度的大聯盟競爭環境裡，擔負消耗大量體力的先發投手角色，需要夠好的身體素質；假如選手身材條件不夠好、素質不夠優，球探和球團都會把他們定位在後援投手，不會將先發投手視為優先選項。

不過賈西亞的弱點卻也反襯出他的不凡。就算身材很矮小，洋基還是以先發投手的角色定位去養成他，凸顯出其投球威力與技術的高超。當然，賈西亞也受惠於近年來大聯盟球隊改變先發投手使用方式、減少先發投手工作量與用球數的趨勢（現代先發投手單季吃下150局以上，就會被視為稱職），儘管先天條件不加，且在小聯盟單季最高投球局數不過就111局，但球團仍會覺得他有成為先發投手的空間，持續栽培他往先發投手的方向邁進。

根據知名美國棒球資訊網站「Fangraphs」，賈西亞具備四種球路：四縫線速球、曲球、變速球、滑球，其中他的曲球獲得非常高的評價，達到比平均水準高出兩個層級的分數，軌跡銳利之外還擁有巨大的變化幅度，以及高於平均值很多的轉速（小聯盟時的平均轉速超過3000轉，大聯盟今年曲球的平均轉速為2530轉）；他的速球速度大概落在92到95英里之間，尾勁十分出色，投在好球帶上緣可以經常製造揮棒落空；他的滑球雖然去年才練起來，但已經變成高於平均水準的變化球種，甚至被知名棒球媒體《棒球美國》（Baseball America）選為本季洋基農場裡的最佳滑球；用來對付反向打者的變速球持續發展中，還有進步空間，不過也是可在實戰中應用的球路。

就是因為具備四個球種，而且其中至少三種（速球、曲球、滑球）品質達到中上等級，讓不少專家認為賈西亞足以勝任先發投手的任務。然而，他去年在小聯盟繳出不盡理想的4.4平均每九局保送次數，為他未來是否能長久站穩先發投手的命題，又增添變數。這一點，加上續航力疑慮，是賈西亞沒有被排進今年季前各大新秀榜前20名、超級A咖投手新秀之列的主因。

賈西亞在小聯盟各種球路都有不錯的水準，但是身材矮小以及保送投得稍多是較大的隱憂。 美聯社
賈西亞在小聯盟各種球路都有不錯的水準，但是身材矮小以及保送投得稍多是較大的隱憂。 美聯社

好消息是，賈西亞成為職業球員至今，沒有受過什麼大傷，而且在續航力的培養和累積上，尚未遇到明顯的瓶頸和障礙。基於這一點，另一家權威棒球媒體「棒球指南」（Baseball Prospectus）的專家，就認為賈西亞未來會是能夠站穩輪值的先發投手，洋基初期或許會讓他扮演來回負責先發、長中繼角色的搖擺人，一場投個三到六局不等，待其穩定性提高，就給予輪值裡固定的先發位置。若發生最糟的情況：受傷證明其續航力不足，且控球不穩定、無法撐過長局數，賈西亞應該還是能成為很堪用的牛棚武器。

簡單來說，賈西亞會被評為洋基農場的頭號新秀，不是沒有原因；雖然有先天身材上的劣勢和控球疑慮，但他在小聯盟展現的高三振率、壓制力，以及在大聯盟初登板所演示的沉穩表現，都令人對他的未來充滿期待。繼塞佛里諾之後，洋基能夠迎來下一個自產的拉美先發強投嗎？讓我們繼續看下去。

洋基

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