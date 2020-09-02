MLB／今日戰績表 巨人作客強攻23分蹂躝洛磯主場

大聯盟再傳新冠肺炎疫情，運動家上週傳出有人確診，為審慎防疫，大聯盟在今天宣佈運動家與水手的系列賽全數延賽。 運動家上週在休士頓發現有人員感染新冠肺炎，緊急取消跟太空人的系列賽，也下令全隊待在休士

2020-09-02 12:18