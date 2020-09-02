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MLB／今日戰績表 巨人作客強攻23分蹂躝洛磯主場

聯合新聞網 / 整理
巨人隊迪克森(中)三響砲，有6分打點。 法新社
巨人隊迪克森(中)三響砲，有6分打點。 法新社

MLB今日戰績表

紅雀 16:2 紅人

藍鳥 2:3 馬林魚

光芒 3:5 洋基

國民 0:6 費城人

小熊 8:7(10局) 海盜

勇士 10:3 紅襪

大都會 5:9 金鶯

老虎 12:1 釀酒人

印地安人 10:1 皇家

遊騎兵 6:5 (10局) 太空人

白襪 2:3 雙城

巨人 23:5 洛磯

響尾蛇 3:6 道奇

運動家 (延賽)水手

MLB明日賽程

03:10 巨人 vs. 洛磯

06:40 紅雀 vs. 紅人(FOX體育2台)

06:40 藍鳥 vs. 馬林魚

07:05 大都會 vs. 金鶯

07:05 光芒 vs. 洋基(民視)

07:05 國民 vs. 費城人

07:05 小熊 vs. 海盜

07:30 勇士 vs. 紅襪

07:40 老虎 vs. 釀酒人

08:05 印地安人 vs. 皇家

08:10 遊騎兵vs. 太空人

08:10 白襪 vs. 雙城

09:40 教士 vs. 天使(FOX體育2台)

09:40 響尾蛇 vs. 道奇

09:40 運動家 (延賽) 水手

球隊戰績表

太空人 體育

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