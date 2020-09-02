MLB／今日戰績表 巨人作客強攻23分蹂躝洛磯主場
MLB今日戰績表
紅雀 16:2 紅人
藍鳥 2:3 馬林魚
光芒 3:5 洋基
國民 0:6 費城人
小熊 8:7(10局) 海盜
勇士 10:3 紅襪
大都會 5:9 金鶯
老虎 12:1 釀酒人
印地安人 10:1 皇家
遊騎兵 6:5 (10局) 太空人
白襪 2:3 雙城
巨人 23:5 洛磯
響尾蛇 3:6 道奇
運動家 (延賽)水手
MLB明日賽程
03:10 巨人 vs. 洛磯
06:40 紅雀 vs. 紅人(FOX體育2台)
06:40 藍鳥 vs. 馬林魚
07:05 大都會 vs. 金鶯
07:05 光芒 vs. 洋基(民視)
07:05 國民 vs. 費城人
07:05 小熊 vs. 海盜
07:30 勇士 vs. 紅襪
07:40 老虎 vs. 釀酒人
08:05 印地安人 vs. 皇家
08:10 遊騎兵vs. 太空人
08:10 白襪 vs. 雙城
09:40 教士 vs. 天使(FOX體育2台)
09:40 響尾蛇 vs. 道奇
09:40 運動家 (延賽) 水手
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