MLB／兩個葛雷同日被打爆 巨人23分煙火秀轟垮洛磯

隔壁棚紅雀16分痛打紅人，巨人今天對洛磯也上演煙火秀，客場對洛磯狂轟23分，巧合的是遭殃的先發都是姓氏為葛雷(Gray)的投手。

紅人的葛雷(Sony Gray)是僅投0.2局就丟6分；洛磯的葛雷(Jon Gray)雖然撐得比較久，但2.2局丟7分的成績也是五十步笑百步。

迪克森單場3響，助巨人大比分痛打洛磯。 美聯社

巨人此役前6局就以16:2讓對手看不到車尾燈，讓比賽毫無懸念。其中迪克森(Alex Dickerson)全場狂敲5安，且演出生涯首度單場3響砲，其中首局的陽春砲距離遠達480英尺（約146公尺），改寫隊史最遠一轟。他一人就進帳6打點，帶領巨人以23:5大勝洛磯

洛磯此戰丟了23分是隊史單場失分第3高。隊史最多失分為1995年對小熊狂丟26分，1997年對紅人時被攻下24分則排第二；至於單場被打27安則是隊史第二高。