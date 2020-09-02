聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／紅雀米勒一人就打回7分 金廣鉉輕鬆收第2勝
旅美紅雀韓籍左投金廣鉉今日先發出戰紅人，充分感受到「幸福」的滋味！
紅雀今日打線大爆發，全場狂敲23支安打，其中米勒（Brad Miller）6打數4安打，包含一支2分打點二壘安打跟一支2分砲，一個人就幫球隊灌進7分，終場紅雀16:2大勝紅人，金廣鉉收下本季第2勝。
總計金廣鉉今天投5局用了85球，送出4次三振與2次保送，僅敲出3支安打沒有掉分，也是連續3場比賽先發沒有自責分，防禦率下降至0.83。
紅人先發投手葛雷（Sonny Gray）首局膛炸，前三棒就搞成滿壘，米勒的二壘安讓紅雀率先進帳2分。2出局後葛雷就是抓不到第三個出局數，紅雀2度滿壘下靠著佛勒(Dexter Fowler)與王寇頓(Kolten Wong)2支安打，合力再打回4分，讓葛雷單局就爆6分。
葛雷1局都沒投完就打爆退場，但紅人換投後還是壓制不住紅雀火燙的打擊手感，前五局就取得11：0領先，勝負提前底定。米勒全場6支4且是單場雙響，每支安打都有打點，一人就打進7分！在他帶動下紅雀火力全開，掃射23安打攻下本季最高的16分，逼得紅人最後兩局乾脆派上野手戴維森(Matt Davidson)上場收尾。
身為致勝功臣的米勒，不把功勞攬在自己身上，他反倒讚賞全隊本場打擊和上壘的本領，表示：「我們痛擊了一位非常好的投手，連9個打數都打得不錯。我們很早就奠定了勝基，會有這樣的結果，我想是球隊把握了不少打擊機會。這大概是球隊一整年以來打得最好的一次了，特別是對上葛雷那局。每個人都有精準選到球，然後把球打出去。」
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言