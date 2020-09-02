MLB／紅雀米勒一人就打回7分 金廣鉉輕鬆收第2勝

旅美紅雀韓籍左投金廣鉉今日先發出戰紅人，充分感受到「幸福」的滋味！

紅雀今日打線大爆發，全場狂敲23支安打，其中米勒（Brad Miller）6打數4安打，包含一支2分打點二壘安打跟一支2分砲，一個人就幫球隊灌進7分，終場紅雀16:2大勝紅人，金廣鉉收下本季第2勝。

總計金廣鉉今天投5局用了85球，送出4次三振與2次保送，僅敲出3支安打沒有掉分，也是連續3場比賽先發沒有自責分，防禦率下降至0.83。

紅人先發投手葛雷（Sonny Gray）首局膛炸，前三棒就搞成滿壘，米勒的二壘安讓紅雀率先進帳2分。2出局後葛雷就是抓不到第三個出局數，紅雀2度滿壘下靠著佛勒(Dexter Fowler)與王寇頓(Kolten Wong)2支安打，合力再打回4分，讓葛雷單局就爆6分。

葛雷1局都沒投完就打爆退場，但紅人換投後還是壓制不住紅雀火燙的打擊手感，前五局就取得11：0領先，勝負提前底定。米勒全場6支4且是單場雙響，每支安打都有打點，一人就打進7分！在他帶動下紅雀火力全開，掃射23安打攻下本季最高的16分，逼得紅人最後兩局乾脆派上野手戴維森(Matt Davidson)上場收尾。

米勒7分打點領銜，紅雀狂灌16分大勝紅人。 美聯社

身為致勝功臣的米勒，不把功勞攬在自己身上，他反倒讚賞全隊本場打擊和上壘的本領，表示：「我們痛擊了一位非常好的投手，連9個打數都打得不錯。我們很早就奠定了勝基，會有這樣的結果，我想是球隊把握了不少打擊機會。這大概是球隊一整年以來打得最好的一次了，特別是對上葛雷那局。每個人都有精準選到球，然後把球打出去。」