MLB／田中6局7K奪本季首勝 查普曼近身球引板凳清空

洋基今天主場對光芒，先發田中將大主投6局挨3安、失2分外調7次三振，幫助洋基終場5:3力克光芒。贏球之餘，比賽尾聲卻因洋基終結者查普曼（Aroldis Chapman）對光芒打者投出近身球，引發清空板凳插曲。

田中將大此役前4局只被擊出1支安打，直到5局上面對前2名打者就連挨兩棒，包含被基爾邁爾（Kevin Kiermaier）敲出一支兩分追平砲。總計投6局，用本季最多88球，僅失2分，下場時雙方2:2平手。眼看可能無關勝敗，隊友烏謝拉（Gio Urshela）6局下即時雨的清壘二壘安打，將比分拉開至5:2領先，後援登板也穩穩守成，最終洋基就以5:3贏球，助田中搶下本季第一勝。

不過田中本季首勝被9局上一波清空板凳的混亂奪走焦點。洋基終結者查普曼9局上登板，對第3名打者布羅索（Mike Brosseau）第一球就投出101英里（約162公里）近身球，還差點砸到打者頭部。此舉讓光芒教頭凱許（Kevin Cash）相當不滿找裁判理論，最後也被驅逐出場。

布羅索最後以三振作收，下場時怒瞪查普曼，洋基球員當然也不甘示弱，從休息區傳來叫囂聲，一來一往導致板凳清空，還好最後沒演變成激烈衝突。

賽後凱許仍難掩怒氣重砲批評：「往一個年輕人的頭上丟100英里以上的球，沒道理啊！判斷能力有夠糟糕，教練也不會教。他們在場邊嘰嘰喳喳的垃圾話，也一再顯示球隊沒教好。」

凱許繼續噴：「有人要負責。我告訴你，真要比的話，我球隊裡可是有很多能催到98英里（約158公里）的投手。就這樣，我講完了。」