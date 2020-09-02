MLB／林子偉首次先發左外野 全場4支1斷低潮

紅襪今天主場對戰國東龍頭勇士，林子偉先發扛第8棒，鎮守左外野。睽違12天先發的首打席就敲出安打，中止連9打數0安低潮，還上演一次守備美技。

此役第2局，勇士打者史旺森（Dansby Swanson）打出擊中全壘打牆的左外野深遠安打。林子偉即時將球撿起遠傳二壘，這次守備本能夠刺殺跑者，可惜隊友沒將球接住完成助殺，但林子偉的傳球臂力讓人驚艷。

守備錯失的，林子偉在第3局用打擊討回來。對上勇士大物安德森（Ian Anderson），相中一顆變速球敲出中外野安打，中斷9打數無安打乾旱期。接著靠隊友推進上二壘後，佛度戈（Alex Verdugo）適時敲出穿越游擊防線安打，林子偉跑回全隊第一分，也是本季首次得分。緊接著（Rafael Devers）也在得點圈有人打回跑者，助紅襪這局攻下2分追平比數。

林子偉分別在4、6、9局各有1次打擊機會，但無緣再敲安，還吞下2K，總計此役4打數1安打，打擊率從1成30升至1成48。

紅襪雖從安德森手上要到2分，但在追平後打擊就被封鎖；勇士則在比賽後半段打擊爆發，包含歐蘇納（Marcell Ozuna）單場三響砲，成為國聯首位在芬威球場敲出三響砲的打者，終場勇士就以10：3大勝，送給紅襪二連敗。