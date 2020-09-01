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MLB／今日戰績表 洋基柯爾挨光芒2轟吞本季第2敗

聯合新聞網 / 整理
洋基柯爾本季挨轟率偏高，今日被光芒敲出2發全壘打丟掉4分，吞下本季第二敗。 美聯社
洋基柯爾本季挨轟率偏高，今日被光芒敲出2發全壘打丟掉4分，吞下本季第二敗。 美聯社

MLB今日戰績表

金鶯 4:3(11局) 藍鳥

馬林魚 5:3 大都會

水手 2:1 天使

紅雀 7:5 紅人

光芒 5:3 洋基

國民 6:8 費城人

勇士 6:3 紅襪

海盜 5:6 釀酒人

印地安人 1:2 皇家

白襪 8:5 雙城

教士 6:0 洛磯

MLB明日賽程

06:40 紅雀 vs. 紅人(FOX體育2台)

06:40 藍鳥 vs. 馬林魚

07:05 光芒 vs. 洋基

07:05 國民 vs. 費城人

07:05 小熊 vs. 海盜

07:30 勇士 vs. 紅襪

07:35 大都會 vs. 金鶯

07:40 老虎 vs. 釀酒人

08:05 印地安人 vs. 皇家

08:10 白襪 vs. 雙城

08:10 遊騎兵 vs. 太空人

08:40 巨人 vs. 洛磯

09:40 響尾蛇 vs. 道奇(FOX體育2台)

球隊戰績表

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