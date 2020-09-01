MLB／今日戰績表 洋基柯爾挨光芒2轟吞本季第2敗

睽違九天，林子偉終於等到另一次寶貴上場機會。在前天比賽中九局上半比數以1:10大幅落後的情況下，紅襪派林子偉上來接替明星游擊手波賈茲（Xander Bogaerts）守備並且在下半局頭一個上場打擊。面

2020-08-31 07:00