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MLB／今日戰績表 洋基柯爾挨光芒2轟吞本季第2敗
MLB今日戰績表
金鶯 4:3(11局) 藍鳥
馬林魚 5:3 大都會
水手 2:1 天使
紅雀 7:5 紅人
光芒 5:3 洋基
國民 6:8 費城人
勇士 6:3 紅襪
海盜 5:6 釀酒人
印地安人 1:2 皇家
白襪 8:5 雙城
教士 6:0 洛磯
MLB明日賽程
06:40 紅雀 vs. 紅人(FOX體育2台)
06:40 藍鳥 vs. 馬林魚
07:05 光芒 vs. 洋基
07:05 國民 vs. 費城人
07:05 小熊 vs. 海盜
07:30 勇士 vs. 紅襪
07:35 大都會 vs. 金鶯
07:40 老虎 vs. 釀酒人
08:05 印地安人 vs. 皇家
08:10 白襪 vs. 雙城
08:10 遊騎兵 vs. 太空人
08:40 巨人 vs. 洛磯
09:40 響尾蛇 vs. 道奇(FOX體育2台)
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