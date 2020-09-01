MLB／截止日發動6筆交易 教士總管：季後賽要幹大事

大聯盟交易截止日前，教士成為最活躍的球隊，在短短48小時發動6筆交易，總共送出15人換來10人，其中最受注目的莫過於得到日前因違規外出「顧人怨」的印地安人強克里文格(（Mike Clevinger）。大聯盟官網評論教士拿未來拚現在，目標直指世界大賽冠軍！

教士本季在塔提斯大爆發帶領下打出佳績，目前21勝15敗在國聯西區排名第二，在季後賽擴編為16隊後，大有機會重返季後賽，總管裴勒（AJ Preller）也沒錯過機會，一口氣做出6筆交易，牽涉23人與3名日後指名球員，共向5隊換來10人。

其中最重要的補強，就是向印地安人換來強投克里文格與外野手艾倫(Greg Allen)與日後一名指名球員，送走捕手黑吉斯（Austin Hedges）、先發右投奎安特里（Cal Quantrill）、外野手奈勒（Josh Naylor）、農場排行第7的游擊手阿瑞亞斯（Gabriel Arias）、農場第9的二壘手米勒（Owen Miller）以及農場第11的左投坎提歐（Joey Cantillo）。

這已是教士近25個月來和印地安人達成的第5筆交易，兩隊堪稱最佳夥伴。而主菜克里文格更可望空降教士前段輪值，他因違反防疫規定破壞印地安人隊內氣氛，埋下被交易種子；日前回歸球隊第一場就繳出優質先發，多少也有展示味道，最終教士成為買家。

除了這筆壓線交易外，早前教士還分別向紅襪換來前世界大賽MVP重砲DH莫伊蘭（Mitch Moreland），向皇家盤來本季重生的後援投手羅森索（Trevor Rosenthal），跟天使換來捕手卡斯楚（Jason Castro），與水手換來捕手諾拉、右投亞當斯（Austin Adams）、艾塔維（Dan Altavilla）拉及威廉斯（Taylor Williams）。

教士總管說得明白：「我們的目標就是要重返季後賽，並幹一發大事，這些交易讓人非常興奮。」

球隊主力一壘手荷斯莫也有同感，「這真的很激勵人心，過去幾年我們在交易截止日前都是賣家，這次能夠加入有實績且是即戰力的球員，就像裝了推進器！」