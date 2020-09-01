快訊

中元普渡拜罐頭 外觀出現這4大狀況千萬不要買

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／截止日發動6筆交易 教士總管：季後賽要幹大事

聯合新聞網 / 綜合報導
教士在交易截止日前發動6筆交易，最重要的就是換來強投克里文格，總管也表示他們就是要幹大事！ 美聯社
教士在交易截止日前發動6筆交易，最重要的就是換來強投克里文格，總管也表示他們就是要幹大事！ 美聯社

大聯盟交易截止日前，教士成為最活躍的球隊，在短短48小時發動6筆交易，總共送出15人換來10人，其中最受注目的莫過於得到日前因違規外出「顧人怨」的印地安人強克里文格(（Mike Clevinger）。大聯盟官網評論教士拿未來拚現在，目標直指世界大賽冠軍！

教士本季在塔提斯大爆發帶領下打出佳績，目前21勝15敗在國聯西區排名第二，在季後賽擴編為16隊後，大有機會重返季後賽，總管裴勒（AJ Preller）也沒錯過機會，一口氣做出6筆交易，牽涉23人與3名日後指名球員，共向5隊換來10人。

其中最重要的補強，就是向印地安人換來強投克里文格與外野手艾倫(Greg Allen)與日後一名指名球員，送走捕手黑吉斯（Austin Hedges）、先發右投奎安特里（Cal Quantrill）、外野手奈勒（Josh Naylor）、農場排行第7的游擊手阿瑞亞斯（Gabriel Arias）、農場第9的二壘手米勒（Owen Miller）以及農場第11的左投坎提歐（Joey Cantillo）。

這已是教士近25個月來和印地安人達成的第5筆交易，兩隊堪稱最佳夥伴。而主菜克里文格更可望空降教士前段輪值，他因違反防疫規定破壞印地安人隊內氣氛，埋下被交易種子；日前回歸球隊第一場就繳出優質先發，多少也有展示味道，最終教士成為買家。

除了這筆壓線交易外，早前教士還分別向紅襪換來前世界大賽MVP重砲DH莫伊蘭（Mitch Moreland），向皇家盤來本季重生的後援投手羅森索（Trevor Rosenthal），跟天使換來捕手卡斯楚（Jason Castro），與水手換來捕手諾拉、右投亞當斯（Austin Adams）、艾塔維（Dan Altavilla）拉及威廉斯（Taylor Williams）。

教士總管說得明白：「我們的目標就是要重返季後賽，並幹一發大事，這些交易讓人非常興奮。」

球隊主力一壘手荷斯莫也有同感，「這真的很激勵人心，過去幾年我們在交易截止日前都是賣家，這次能夠加入有實績且是即戰力的球員，就像裝了推進器！」

卡斯楚

相關新聞

MLB／根本沒出賽機會 張育成下放訓練基地

夏訓開轟連連的演出，沒為台灣好手張育成爭取到太多在大聯盟亮相的機會，僅出賽11打席，今天遭下放到訓練基地，暫別大聯盟，目...

MLB／截止日發動6筆交易 教士總管：季後賽要幹大事

大聯盟交易截止日前，教士成為最活躍的球隊，在短短48小時發動6筆交易，總共送出15人換來10人，其中最受注目的莫過於得到日前因違規外出「顧人怨」的印地安人強克里文格(（Mike Clevinger）。

MLB／衝突後教頭遭禁賽 紅人不敵紅雀

紅人隊和小熊隊兩天前進行雙重賽發生衝突，兩隊清空板凳，大聯盟今天宣布懲處，紅人總教練貝爾（David Bell）和強打溫...

MLB／馬林魚進補 換來響尾蛇明星外野手馬特

馬林魚隊交易大限前和響尾蛇隊交易來明星外野手馬特（Starling Marte），被視為挑戰季後賽的一步好棋，響尾蛇則得...

MLB／國聯最老投飆122球 39歲生日完投勝

紅雀隊投手韋恩萊特昨天度過卅九歲生日，卅八歲捕手莫里納則迎接生涯第兩千場出賽，紀念這意義非凡的一天，他們決定用一場完投勝...

MLB／單月57轟破紀錄 道奇成績傲視聯盟

大聯盟8月手感最火燙的球隊，非洛杉磯道奇隊莫屬！道奇31日趕在8月最後一場比賽持續開轟，單場出現3支全壘打，以單月總計57轟，打破國家聯盟的單月團隊全壘打數紀錄，陣中招牌球星雙MVP組合貝茲和貝林傑都

MLB／3外野手都敲雙響砲 小熊締造史上第一次

小熊今天以10：1大勝紅人，全隊敲出六發全壘打，由三名外野手各自演出雙響砲，寫下大聯盟史上第一次。

MLB／洋基近13年最年輕先發投手 賈西亞處女秀6局無責失

洋基新秀賈西亞（Deivi Garcia）今天演出大聯盟處女秀，先發6失1分（無責失），現年21歲又103天的他，成為本...

MLB／39歲生日飆完投 韋恩萊特：瘋狂人生

一份最棒的39歲生日禮物，就是為自己投一場完投，紅雀投手韋恩萊特（Adam Wainwright）今天對印地安人共用12...

8打數抱蛋吞5K 林子偉紅襪生涯進入倒數？

睽違九天，林子偉終於等到另一次寶貴上場機會。在前天比賽中九局上半比數以1:10大幅落後的情況下，紅襪派林子偉上來接替明星游擊手波賈茲（Xander Bogaerts）守備並且在下半局頭一個上場打擊。面

MLB／運動家成員確診新冠肺炎 對戰太空人賽事延期

美國職棒大聯盟宣布，奧克蘭運動家團隊一位不具名成員的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）檢測呈陽性，運動家...

MLB／達比修第69勝 超車王建民

小熊隊日籍投手達比修有昨天收下大聯盟生涯第六十九勝，超越台灣投手王建民，還在比賽中上演離奇畫面，掉手套變出一顆好球，連他...

熱門新聞

NBA／保羅關鍵得分險勝火箭 雷霆逼進搶7大戰

NBA／巴特勒40分創新高 末節隻手遮天力壓公鹿

NBA／巴特勒擊潰公鹿防線 數據比肩韋德、詹姆斯

熱火想狙殺公鹿 奇蹟發生機率45%

NBA／英格倫力壓阿德巴約 獲選年度最佳進步球員

NBA／第四節飆分秀擊落火箭 保羅：還沒準備好回家

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。