MLB／教士、藍鳥補強獲好評 成交易截止日贏家

MLB交易大限截止前終於迎來重磅炸彈，教士與印地安人涉及9人的交易案中，教士引進強投克里文格(（Mike Clevinger）！

MLB專家1日分析，教士連同日前補強的牛棚和打線，陣容大幅升級，堪稱是今年最成功的操盤者。而保有季後賽希望的藍鳥隊則是以量取勝，專家稱讚，藍鳥一口氣進補3名先發投手，動作夠果斷。

因疫影響，本季擴軍的季後賽賽制讓多數球隊都不願意當賣家，市場的供需並不像往年這麼平衡、熱絡，但1日凌晨（美國時間還在31日）的壓線交易頻傳，先是教士與印地安人的一起9人重磅交易，把強投克里文格送到聖地牙哥，隨後藍鳥一天壓線連買2名不俗先發投手：「前蛇王」雷伊、道奇的史崔普林，運動家也從同區的遊擊兵手中拿到去年繳出200K的麥納。

教士交易操盤完美

根據《CBS體育網》分析，教士隊是今年市場無庸置疑的第一名，暫居國聯西區老二的他們進季後賽十拿九穩，但想再進一步、就得把缺陷補齊，這也是他們仍舊落後陣容完整的道奇的原因。教士總管裴勒操盤很有頭緒，分別針對火力較弱的捕手、DH，各補一名強打，從皇家換來今年復活的羅森索補強牛棚，最後再壓線拿下印地安人的頂級強投克里文格，團隊各部分都有所升級。

裴勒更值得稱讚的是，他並未仗著「農場肥沃」就成為任人宰割的「盤子」，在這幾筆大交易中，裴勒都沒有動到前段新秀，即便是換來控制權還長達3年半的頂級強投克里文格，教士也只送出排名第7和第9的新秀，而且還是球隊較不需要的中線選手。

藍鳥交易果斷受好評

當然，暫居美聯中區次席的印地安人也並非是放棄，他們本季先發輪值繳出全聯盟最佳的成績，而且是在克里文格並未出賽太多的前提下，說明這位強投對他們也是「可交易的多餘資產」，這筆互惠交易雙方都不算虧，但教士再配合前述操盤，相對更完美。

「以量取勝」的藍鳥隊果斷交易也獲得讚美，他們在這段交易期間連續換來3名先發投手，全部都是曾有實績的好投手：水手的沃克、響尾蛇前王牌雷伊、曾入選全明星賽的道奇史崔普林，而且都是用等級較低的選手來換，除此之外，藍鳥也從馬林魚換來維拉，用以彌補主力先發畢切特提受傷的缺口。

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