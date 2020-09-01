MLB／根本沒出賽機會 張育成下放訓練基地

夏訓開轟連連的演出，沒為台灣好手張育成爭取到太多在大聯盟亮相的機會，僅出賽11打席，今天遭下放到訓練基地，暫別大聯盟，目前在大聯盟征戰的台灣球員只剩紅襪隊林子偉。

張育成以工具人身分爭取在大聯盟的一席之地，憑藉在夏訓敲出6發全壘打的好手感，讓總教練法蘭柯納（Terry Francona）改變心意，決定帶進開季名單，但不在出賽輪替內也讓張育成苦無上場機會。

印地安人打完前34場比賽，張育成只獲2場先發，連替補出賽的次數也寥寥可數，至今只累積11打席、9打數敲出2安打，打擊率2成22，隨著今天印地安人在交易後陣容洗牌，將張育成下放訓練基地。

印地安人與教士完成這筆2換6的交易案，送走投手克里文格（Mike Clevinger）和外野手艾倫（Greg Allen），教士收下克里文格補強先發輪值，在交易大限前積極補強衝擊冠軍。