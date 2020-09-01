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MLB／衝突後教頭遭禁賽 紅人不敵紅雀
紅人隊和小熊隊兩天前進行雙重賽發生衝突，兩隊清空板凳，大聯盟今天宣布懲處，紅人總教練貝爾（David Bell）和強打溫克（Jesse Winker）都禁賽一場。
衝突發生在兩天前紅人和小熊的雙重賽第2戰，兩隊投手互丟近身球，險些引發肢體衝突，整場比賽共有5人遭驅逐出場，貝爾、溫克和瓦托（Joey Votto）都是被驅逐的成員；今天貝爾和溫克被追加進賽一場外加罰款，瓦托則是遭罰款但未被禁賽。
小熊也沒能全身而退，教練波塞洛（Mike Borzello）也遭禁賽一場，且因過度爭吵、使用不當語言等原因遭罰款。
貝爾的禁賽今天就執行，球隊最終以5：7不敵紅雀隊；溫克決定提出上訴，今天仍有出賽，但若大聯盟沒改變判決，未來仍要面臨禁賽一場處罰。
波塞洛的禁賽則是明天出戰海盜隊時執行。
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