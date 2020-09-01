MLB／馬林魚進補 換來響尾蛇明星外野手

馬林魚隊交易大限前和響尾蛇隊交易來明星外野手馬特（Starling Marte），被視為挑戰季後賽的一步好棋，響尾蛇則得到3名球員，分別是投手史密斯（Caleb Smith）和梅西亞（Humberto Mejia），第3人名字之後才會公布。

31歲的馬特是兩度左外野金手套得主，他泰半生涯都穿著海盜隊戰袍，2016年入選明星賽，但隔年因類固醇檢測陽性遭禁賽80場，上季休季期間才被交易到響尾蛇；他穿著新球衣主要鎮守中外野，成績是打擊率3成11，擊出2發全壘打、8支二壘安打、5度盜壘成功。

馬林魚總裁希爾（Michael Hill）表示，得到馬特是如虎添翼，「年輕球員不斷成長，當你試著前進季後賽，這是個挑戰，現在我們加入能減輕年輕球員壓力的成員，為現有核心提供更多支援。」

馬特剛歷經喪妻之痛，他的妻子諾莉亞（Noelia Marte）今年5月因心臟病驟逝。

響尾蛇最近11戰輸了10場，交易大限前動作頻頻，除將明星左投瑞伊（Robbie Ray）交易到藍鳥隊，也將終結者布萊德利（Archie Bradley）送去紅人隊，球隊總經理韓森（Mike Hazen）認為，在季後賽渺茫狀況下，現在是變動的合適時刻。