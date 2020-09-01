快訊

新冠疫苗爭奪戰：大國分搶疫苗，小國怎麼辦？

找到了！高雄失蹤少女新竹尋獲 與羅男一起被警方帶回

MLB／馬林魚進補 換來響尾蛇明星外野手

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導

馬林魚隊交易大限前和響尾蛇隊交易來明星外野手馬特（Starling Marte），被視為挑戰季後賽的一步好棋，響尾蛇則得到3名球員，分別是投手史密斯（Caleb Smith）和梅西亞（Humberto Mejia），第3人名字之後才會公布。

31歲的馬特是兩度左外野金手套得主，他泰半生涯都穿著海盜隊戰袍，2016年入選明星賽，但隔年因類固醇檢測陽性遭禁賽80場，上季休季期間才被交易到響尾蛇；他穿著新球衣主要鎮守中外野，成績是打擊率3成11，擊出2發全壘打、8支二壘安打、5度盜壘成功。

馬林魚總裁希爾（Michael Hill）表示，得到馬特是如虎添翼，「年輕球員不斷成長，當你試著前進季後賽，這是個挑戰，現在我們加入能減輕年輕球員壓力的成員，為現有核心提供更多支援。」

馬特剛歷經喪妻之痛，他的妻子諾莉亞（Noelia Marte）今年5月因心臟病驟逝。

響尾蛇最近11戰輸了10場，交易大限前動作頻頻，除將明星左投瑞伊（Robbie Ray）交易到藍鳥隊，也將終結者布萊德利（Archie Bradley）送去紅人隊，球隊總經理韓森（Mike Hazen）認為，在季後賽渺茫狀況下，現在是變動的合適時刻。

響尾蛇 馬林魚

延伸閱讀

MLB／3外野手都敲雙響砲 小熊締造史上第一次

MLB／交易大限將至 欲拚季後賽買家增

MLB／今日戰績表 大都會再見暴投洋基中止7連敗

MLB／開打42秒後罷賽 大都會、馬林魚攜手爭平權

相關新聞

MLB／國聯最老投飆122球 39歲生日完投勝

紅雀隊投手韋恩萊特昨天度過卅九歲生日，卅八歲捕手莫里納則迎接生涯第兩千場出賽，紀念這意義非凡的一天，他們決定用一場完投勝...

MLB／馬林魚進補 換來響尾蛇明星外野手

馬林魚隊交易大限前和響尾蛇隊交易來明星外野手馬特（Starling Marte），被視為挑戰季後賽的一步好棋，響尾蛇則得...

MLB／單月57轟破紀錄 道奇成績傲視聯盟

大聯盟8月手感最火燙的球隊，非洛杉磯道奇隊莫屬！道奇31日趕在8月最後一場比賽持續開轟，單場出現3支全壘打，以單月總計57轟，打破國家聯盟的單月團隊全壘打數紀錄，陣中招牌球星雙MVP組合貝茲和貝林傑都

MLB／3外野手都敲雙響砲 小熊締造史上第一次

小熊今天以10：1大勝紅人，全隊敲出六發全壘打，由三名外野手各自演出雙響砲，寫下大聯盟史上第一次。

MLB／洋基近13年最年輕先發投手 賈西亞處女秀6局無責失

洋基新秀賈西亞（Deivi Garcia）今天演出大聯盟處女秀，先發6失1分（無責失），現年21歲又103天的他，成為本...

MLB／39歲生日飆完投 韋恩萊特：瘋狂人生

一份最棒的39歲生日禮物，就是為自己投一場完投，紅雀投手韋恩萊特（Adam Wainwright）今天對印地安人共用12...

8打數抱蛋吞5K 林子偉紅襪生涯進入倒數？

睽違九天，林子偉終於等到另一次寶貴上場機會。在前天比賽中九局上半比數以1:10大幅落後的情況下，紅襪派林子偉上來接替明星游擊手波賈茲（Xander Bogaerts）守備並且在下半局頭一個上場打擊。面

MLB／運動家成員確診新冠肺炎 對戰太空人賽事延期

美國職棒大聯盟宣布，奧克蘭運動家團隊一位不具名成員的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）檢測呈陽性，運動家...

MLB／達比修第69勝 超車王建民

小熊隊日籍投手達比修有昨天收下大聯盟生涯第六十九勝，超越台灣投手王建民，還在比賽中上演離奇畫面，掉手套變出一顆好球，連他...

MLB／交易大限將至 欲拚季後賽買家增

MLB即將迎來季中831交易大限，外媒如同往年都點出可能買家、賣家，只是今年因疫提出的特殊賽制，導致買家多、賣家少的情況。今年季賽不只縮水到60場，連季後賽名額都擴大成16隊，這讓更多球隊有望一搏季後

MLB／掉手套變出好球 達比修有69勝超越王建民

小熊隊日籍投手達比修有，今天在與紅人隊包爾（Trevor Bauer）的對決中勝出，先發6局無失分，送出8次三振，帶領小...

MLB／當不成大都會老闆 翹臀珍喊失望

「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）和美國天后「翹臀珍」珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）...

熱門新聞

NBA／才澄清從未刻意傷人 莫里斯重手犯規唐西奇再惹議

NBA／末節三分支支穿心 穆雷飆50分助金塊逼出第七戰

NBA／結束罷賽大功臣之一 伊古達拉贏得同儕敬重

NBA／穆雷爆發砍分如有神助 瘋狂演出留名季後賽歷史

NBA／盼下季回鍋拓荒者 安東尼：我想我找到家了

NBA／火箭不滿雷霆球員一再「偷桃」官方祭重罰

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。