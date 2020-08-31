MLB／單月57轟破紀錄 道奇成績傲視聯盟

大聯盟8月手感最火燙的球隊，非洛杉磯道奇隊莫屬！道奇31日趕在8月最後一場比賽持續開轟，單場出現3支全壘打，以單月總計57轟，打破國家聯盟的單月團隊全壘打數紀錄，陣中招牌球星雙MVP組合貝茲和貝林傑都繳出單月10轟。道奇不只戰績全聯盟最佳，開季至今沒輸掉任何一個系列賽，有望挑戰紅人在1990年的17個系列賽不敗的紀錄。

改寫單月全壘打紀錄

MLB開季至今已經打完過半的賽程，雖然本季因疫賽程縮水，但小樣本的場次仍舊不影響兵強馬壯的道奇，這支國聯豪門從開季就保持高檔狀態，雖然招牌MVP組合貝茲和貝林傑都先後有低潮，但打線其他人都能適時挺身而出，諸如今年找回全明星身手的帕利克、不再受傷的游擊重砲西格，讓球隊戰績一直高掛西區龍頭。

依《ESPN》報導，道奇趕在8月最後一場比賽還改寫團隊紀錄，31日迎戰遊騎兵三連戰的最終戰，道奇靠著西格、新秀史密斯、主砲貝林傑接連開轟，團隊單月全壘打推高到57轟，成為國聯單月團隊最會轟的新紀錄。

改寫這項紀錄的難度不低，按照過往紀錄，從1947年巨人隊、2000年紅雀、2003年勇士、到道奇自己18年，都打過55轟，但就是難以更進一步，在去年6月勇士以56轟書寫新紀錄後，道奇只花一個賽季又把紀錄保持隊名號搶回來。此外，道奇開季至今已經12個系列賽不敗，聯盟紀錄、1990紅人的開季17系列賽不敗，已經成為道奇下個目標。

MVP連線回神

總論道奇隊8月的佳績，根據《道奇隊報》報導，道奇單月繳出21勝7敗的誇張戰績，總計26勝10敗的戰績高掛聯盟首位，更恐怖的是得失分差，道奇繳出正90的淨得分，聯盟居次的是芝加哥白襪，僅有正42，顯示道奇團隊戰力與其他隊伍處於不同檔次。

投打戰力都很穩健的道奇，全壘打火力與球星關鍵一擊的能力是季後賽更重要的優勢，備受球迷期待的MVP連線（貝茲和貝林傑過往分別拿過美聯、國聯年度MVP）終於在8月回神，貝茲單月繳出10轟、21分打點、1.103的攻擊指數，遇到大低潮的貝林傑近期劇烈反彈，單月總計也有10轟、20分打點與0.927的攻擊指數，MVP連線成為國聯唯一繳出單月雙位數轟的組合。

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