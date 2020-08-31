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MLB／3外野手都敲雙響砲 小熊締造史上第一次

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
小熊史瓦柏(中)敲出雙響砲。路透
小熊史瓦柏(中)敲出雙響砲。路透

小熊今天以10：1大勝紅人，全隊敲出六發全壘打，由三名外野手各自演出雙響砲，寫下大聯盟史上第一次。

兩隊今天所有得分都靠全壘打進帳，小熊砲火連連，六發全壘打全數來自外野手開砲，到第九局史瓦柏（Kyle Schwarber）敲出滿貫砲後，完成三名外野手皆雙響砲的難得紀錄，另兩人為哈普（Ian Happ）和海沃德（Jason Heyward）。

「我猜我們今天創造了一些歷史吧！」史瓦柏的預感沒錯，這是大聯盟史上第一次發生。

史瓦柏稱讚兩隊一起寫紀錄的隊友，他說：「他們持續在打線上穩定貢獻，海沃德每個打席都展現他的專業，為我們所有人樹立值得遵循的典範。」

哈普表示，能與兩名隊友一起寫下史上第一次的紀錄，「這對我們三人來說，真的太特別。」海沃德也喊酷，「能一起寫下歷史，這太酷了。」

此戰在紅人主場辛辛那提進行，和哈普、史瓦柏都有地緣關係，卻讓紅人成為紀錄之下的苦主，海沃德笑說：「事實是，哈普在辛辛那提念大學，而史瓦柏就來自辛辛那提。」

海沃德

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