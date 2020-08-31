MLB／洋基近13年最年輕先發投手 賈西亞處女秀6局無責失

洋基新秀賈西亞（Deivi Garcia）今天演出大聯盟處女秀，先發6失1分（無責失），現年21歲又103天的他，成為本季的最年輕登板投手，也是洋基隊史自2007年休斯（Phil Hughes）後的最年輕先發投手。

洋基與大都會今天進行雙重賽，兩戰都打到延長8局才分出高下，洋基日場一度以2：7落後，在第七局攻下5分追平，八局再由烏謝拉（Gio Urshela）敲出再見安打，以8：7贏球，晚場洋基變成客隊，桑契斯（Gary Sanchez）在八局代打敲出滿貫砲，以5：2再收下勝利。

賈西亞扛起晚場先發，投6局只用75球，被敲4安打，唯一失分出現在第六局，因一壘手守備失誤讓麥尼爾（Jeff McNeil）上二壘，再靠安打跑回分數，退場時兩隊1：1平手，賈西亞確定無關勝敗。

賈西亞談處女秀，他說心情不緊張，「但我很清楚在我面前的任務，我只想盡我所能幫助球隊贏球。」

賈西亞來自多明尼加，好投賽後，名人堂前輩佩卓．馬丁尼茲（Pedro Martinez）透過推特道賀，「恭喜21歲的多明尼加投手賈西亞，今天為洋基演出精彩的處女秀，他的球路搭配出色，投球動作看起來穩定且完全延伸，我對他今天的控球印象深刻。」