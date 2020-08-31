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MLB／39歲生日飆完投 韋恩萊特：瘋狂人生

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
韋恩萊特(右)完投與捕手相擁。法新社
韋恩萊特(右)完投與捕手相擁。法新社

一份最棒的39歲生日禮物，就是為自己投一場完投，紅雀投手韋恩萊特（Adam Wainwright）今天對印地安人共用122球，投9局被敲4安打、失2分，送出9次三振，紅雀終場以7：2贏球，這是韋恩萊特生涯第23場、近四年來第一場完投。

韋恩萊特說：「因為很多人的幫忙，讓我時至今日還能在場上投球，你們懂的，當你三年前就覺得自己已經沒戲了，現在卻還能演出完投，這真的是瘋狂人生、瘋狂比賽。」

還能在球場陪韋恩萊特過生日，38歲老捕手莫里納（Yadier Molina）也很感動，「老實說，我昨晚想到這件事還失眠，到了這個時候還能跟他在一起，陪他過了這麼多年生日，這真的很特別。」他還笑說，「他39歲，可是看起來比我還年輕。」

比賽結束瞬間，莫里納衝上前想抱抱他，韋恩萊特不忘遵守防疫規範，先從口袋中拿出口罩，再接受老戰友的熱情擁抱。

紅雀教頭席爾特（Mike Shildt）讚韋恩萊特的表現是傳奇，「領袖風範才是關鍵，他和莫里納今天都展示了這點，讓球隊重新回到軌道上。」紅雀贏球後中止4連敗。

韋恩萊特的失分出現在第二局，奈昆（Tyler Naquin）敲出兩分砲，這球起初判為二壘安打，經重播檢視後卻認為全壘打。紅雀在下個半局灌進4分超前，佛勒（Dexter Fowler）2安打帶有3分打點，包括一發陽春砲。

韋恩萊特 紅雀

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