MLB／運動家成員確診新冠肺炎 對戰太空人賽事延後

美國職棒大聯盟宣布，奧克蘭運動家團隊一位不具名成員的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）檢測呈陽性，運動家預定今天客場迎戰休士頓太空人的比賽被迫延後舉行。

運動家隊今天透過聲明表示：「球團今天上午對整個出賽團隊進行篩檢和接觸追蹤，且會展開自主隔離。」

美國職棒大聯盟MLB官方也指出，出於謹慎考量，運動家對戰太空人的比賽延後舉行。

大聯盟各隊原本每季要打162場例行賽，但因為疫情蔓延的影響，今年球季縮減至60場，例行賽季預定9月27日結束，之後展開季後賽，且預計一如往年在10月底打完世界大賽。

但今年賽季的進行仍受疫情衝擊甚深，邁阿密馬林魚和聖路易紅雀兩支隊伍日前就因為陣中球員染疫，而被迫延後部分賽事。

運動家目前例行賽戰績22勝12敗，暫居美國聯盟西區龍頭，且戰績在全聯盟排名第3，僅次於洛杉磯道奇和坦帕灣光芒。