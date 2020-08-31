8打數抱蛋吞5K 林子偉紅襪生涯進入倒數？

睽違九天，林子偉終於等到另一次寶貴上場機會。在前天比賽中九局上半比數以1:10大幅落後的情況下，紅襪派林子偉上來接替明星游擊手波賈茲（Xander Bogaerts）守備並且在下半局頭一個上場打擊。面對大聯盟生涯首次登板的國民菜鳥投手布雷莫（Ben Braymer）。不知是幸或不幸，布雷莫完全沒有給林子偉任何揮棒的機會，投了四個遠離好球帶的大壞球就讓他獲得本季頭一次保送上壘，最後還跑回這一季的第一分。

就算加上這次保送，林子偉今年成績依舊是慘不忍睹。在這場比賽前他的打擊三圍全都是.130，23個打數僅僅擊出3支一壘安打而且被三振多達10次。在全大聯盟打席20個以上的427位打者中，林子偉的.297 OPS排名倒數第九，同時他的被三振率40%高居第16位。即便有守備表現的加持，根據兩家數據網站Baseball Reference及Fangraph的計算，林子偉的「戰爭指數」WAR都是-0.2，十足是個小聯盟以上、大聯盟未滿的不及格球員。

不僅如此，在八月中對費城人隊的兩連戰，紅襪總教頭羅尼克（Ron Roenicke）罕見地全派林子偉擔任先發，分別鎮守中外野及游擊，而且兩場比賽都「打好打滿」沒換代打，這是林子偉自去年四月中以來第一次獲得如此「高規格」的出場機會。但他的表現無疑讓所有人包括他自己都深深失望了。頭一場比賽4個打數全部掛零吞下兩次三振還可說是小低潮，隔天不但4打數3K外加一支雙殺打，守備上還有兩次失誤的表現幾可用「一無可取」來形容。也難怪羅尼克會在這場比賽後足足將林子偉冰了9天（6場比賽）才又放他上場。

在紅襪頻頻送出主力球員之後，總教頭羅尼克(右)基本上也只能大量練兵，讓多數球員都有上場機會。 美聯社

當然林子偉目前所累積的25個打席只是極小的樣本，而且短短的縮水球季中表現荒腔走板的球員比比皆是。遠的不提，光是在紅襪隊上就有五名打者的WAR比林子偉還低對球隊的傷害更大。領頭的還是去年打擊表現一鳴驚人的未來之星狄佛斯（Rafael Devers，WAR -1.1）及巨砲馬丁尼茲（JD Martinez，-0.5），這兩人的表現可說「不分軒輊」，OPS分別只有.676及.663。其次一直在跟林子偉競爭出賽機會的查維斯（Michael Chavis，-0.4，OPS .676）、培拉薩（Jose Peraza，-0.3，.658）以及阿勞茲（Jonathan Arauz，-0.3，.684）也都好不到哪去。或許林子偉該感到慶幸，如果沒有這些「豬隊友」，他的上場時間恐怕還會更加稀少。

但即便查維斯等三人打得再差，不可否認地，他們上場打擊時所帶來的期待感仍是林子偉所遠遠無法相提並論的。這三人中長打能力最不濟的阿勞茲39個打數也還擠出了兩隻二壘安打，反觀林子偉本季第一隻長打到現在還未出爐。尤其值得注意的是，根據大聯盟官方進階數據網站Baseball Savant的統計，林子偉今年的擊球仰角有了顯著的改變，從生涯前兩年的11.2及13.1度大幅提升到今年的21.5度，擊球初速也有所增加，來到生涯最高的89.9英哩，顯見他力求長打的決心。然而事與願違，林子偉結實擊中球心的機率卻不增反減，本季他擊中甜蜜點的機率掉到只剩下28.6%，遠不及2017年的37.5%及2018年的39.6%。同時從上一季開始林子偉就一反前兩年耐心等球的求安打型打法，去年他出棒機率高達51.2%（前兩季分別只有41.3%及43.3%），這一季也有49.5%。但改成「窮追猛打」的積極出棒方式絲毫沒有為他帶來任何收穫，反倒讓林子偉本季的擊球命中率降到生涯最低的66.0%，甚至還遠低於聯盟平均的75.3%。就連落入好球帶的擊球率林子偉也只有79.3%（他在新人球季曾打出90.7%的超高水準），揮棒落空的比例則大幅上升到16.8%，不但是生涯新高，更遠超出聯盟平均的11.2%。

林子偉近兩季在打擊策略上選擇更積極出棒，但是並沒有收到任何效果，揮空棒的比率實在太高。 歐新社資料照片

從以下這個例子或許更能看出林子偉的揮棒問題。眾所周知，過去拿過全壘打王，近幾年卻一蹶不振的金鶯打者戴維斯（Chris Davis）是出了名的揮大棒型「盲砲」，但即便是「榮獲」兩次三振王、有五季三振破190大關的戴維斯生涯揮空率也不過15.5%。今年空揮率達16.8%的林子偉揮棒有多「瞎」，由此可見一班。

從過去「謹小慎微」的打擊策略陡轉為猛揮大棒，可看出林子偉為了尋求突破所作的努力與跳出舒適圈的勇氣。然而事與願違，最後結果不但不如預期，甚至讓林子偉陷入前所未有的大低潮。25個打席雖不算多，卻已十足暴露他改變打擊型態、尋求長打徒勞無功的窘境。雖說紅襪原本就對這一季不抱太大期望，目前戰績更是爛到在美聯墊底，球季剛過半就已篤定舉白旗。但在疫情導致賽季縮短下，剩下的消化比賽不但不能等閒視之，紅襪更必須把握稀少的比賽場次，讓在未來發展藍圖內的球員像是狄佛斯等人多多累積實戰經驗以找回球感。反之已給過機會，卻未能交出相應成績的林子偉接下來顯然只有「陪公子打球」的份。除非碰上球員受傷，或是像前次上場一樣比數大幅落後讓先發下場休息的狀況，否則羅尼克絕不會將寶貴的出賽時間虛擲在林子偉身上。

紅襪內野手查維斯(右)日前對費城人5打數全被三振，差點難過到哭出來。 美聯社

在這個因疫情而顯得光怪陸離的球季結束後，紅襪還會將林子偉視為球隊的一份子嗎？在看完他半季的表現後，答案很顯然是否定的。雖說「此處不留爺，自有留爺處」，但在這個開啟「飛球革命」全壘打屢創新高的時代，像林子偉這樣純長打率（ISO）只能力保一成（今年聯盟平均是.175，史上第二高）、長打火力明顯差人一截的打者，即便守備再好再全面，要找到一席之地也十分困難。再加上他也已老大不小，不再是當年還能有所期待更上層樓的年紀。那美好的一仗，林子偉已然打過，而屬於他的紅襪生涯，或許也即將畫上句點。